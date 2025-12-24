Palmese, niente pace neppure a Natale. Battaglia societaria senza fine

PALMA CAMPANIA – (luigi alfano) - La vittoria in Sardegna a Monastir non è servita. Tutti felici e contenti domenica scorsa per il grande colpaccio esterno su un campo difficilissimo. Poi nuvole nere al posto della festa. Con la società spaccata. Argomento spinoso: si deve ulteriormente rinforzare la squadra? Da una parte il presidente Mario Russo che prende tempo, dall’altra alcuni soci palmesi che spingono per altri acquisti promessi a Teore Grimaldi.



PUNTORIERE PRONTO - Il centravanti Marco Puntoriere, che si allena da 7 giorni, pronto a firmare il suo ritorno dopo 2 anni. Poi un attaccante di colore proveniente dal Livorno e un terzino under che arriva dal Prato. Giorno 27 , ripresa degli allenamenti, sarebbe previsto il loro arrivo per giocare un quadrangolare organizzato a Pomigliano D’Arco. Ma qualcosa si è inceppato. Bocche cucite. Da una finestra apperta perà è arrivato lo spiffero clamoroso: niente rinforzi. Il Vice Presidente Luca Cassese si sarebbe dimesso per restare solo socio. Aperto dissenso con Mario Russo e presa di posizione pesante. Con il rischio che vada tutto a royoli: campagna d’inverno e progetti immediati per la squadra rossonera appena rimessa in carreggiata dallo mano capace e appassionata di mister Grimaldi.