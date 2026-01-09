Corriere dello Sport.it
venerdì 9 gennaio 2026
Coppa Italia, ritorno semifinali il 21 gennaio

Francavilla-Ancona (and.: 1-1) e Pistoiese-Club Milano (1-2): ancora tutto in gioco. Finale: 25 febbraio e 11 marzo
ROMA - Le gare di andata delle semifinali di Serie D, vittoria della Pistoiese al Brera di Pero per due a uno contro il Club Milano e pareggio allo stadio Del Conero tra Ancona e Francavilla per uno a uno, lascia immutate le chance delle contententi nelle gare di ritorno in programma il 21 gennaio anche se agli orange toscani basterà anche un pareggio per accedere alla finale (andata 25 febbraio, ritorno l'11 marzo). In palio non c'è solo il prestigioso titolo tricolore, ma anche punti pesantissimi per la graduatoria di eventuali ripescaggi in Lega Pro. Pistoiese e Ancona lottano per la promozione in C nei rispettivi gironi D e F, mentre Club Milano (A) e Francavilla (H) battagliano per conservare la categoria.

