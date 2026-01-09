Domani due anticipi di campionato
A porte chiuse Unipomezia-Fossombrone (F) e Cassino-Flaminia Civitacastellana (G). Invece da questa giornata le gare interne di Montespaccato e Valmontone si giocheranno definitivamente al C.S. “Don Pino Puglisi” e allo Stadio dei Gelsi.
DIRETTA TV - La sfida d’alta classifica del Girone D Lentigione-Pro Sesto (domenica, ore 14.30) sarà trasmessa gratuitamente in diretta streaming su Vivo Azzurro Tv (previa registrazione) e sul canale YouTube della Lnd. Collegamento dall’Immergas Stadium-Levantini a partire dalle ore 14.15 per le interviste prepartita.