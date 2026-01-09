Domani due anticipi di campionato

ROMA -aprirannopomeriggio ladi, la seconda del girone di ritorno: ChievoVerona-Casatese Merate (B) e Sangiuliano City-Imolese (D, presso Comunale di Carate Brianza), entrambe alle ore 14.30. Il nuovo turno di campionato continuerà. Prima delle partite all’orario ufficiale delle 14.30, mentre alle ore 14 si giocherà Sarrabus Ogliastra-Atletico Lodigiani (G).

A porte chiuse Unipomezia-Fossombrone (F) e Cassino-Flaminia Civitacastellana (G). Invece da questa giornata le gare interne di Montespaccato e Valmontone si giocheranno definitivamente al C.S. “Don Pino Puglisi” e allo Stadio dei Gelsi.