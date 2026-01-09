Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 9 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Domani due anticipi di campionato

Domani due anticipi di campionato

La diciannovesima giornata in D si apre alle 14.30 con Chievo-Casatese Merate (B) e Sangiuliano City-Imolese (D, presso Comunale di Carate Brianza). Domenica in diretta tv Lentigione-Pro Sesto (D) su Vivo Azzurro e su YouTube canale della Lnd
1 min
ROMA - Due anticipi apriranno domani pomeriggio la diciannovesima giornata di Serie D, la seconda del girone di ritorno: ChievoVerona-Casatese Merate (B) e Sangiuliano City-Imolese (D, presso Comunale di Carate Brianza), entrambe alle ore 14.30. Il nuovo turno di campionato continuerà domenica 11 gennaio. Prima delle partite all’orario ufficiale delle 14.30, mentre alle ore 14 si giocherà Sarrabus Ogliastra-Atletico Lodigiani (G).

porte chiuse Unipomezia-Fossombrone (F) e Cassino-Flaminia Civitacastellana (G). Invece da questa giornata le gare interne di Montespaccato e Valmontone si giocheranno definitivamente al C.S. “Don Pino Puglisi” e allo Stadio dei Gelsi. 

DIRETTA TV - La sfida d’alta classifica del Girone D Lentigione-Pro Sesto (domenica, ore 14.30) sarà trasmessa gratuitamente in diretta streaming su Vivo Azzurro Tv (previa registrazione) e sul canale YouTube della Lnd. Collegamento dall’Immergas Stadium-Levantini a partire dalle ore 14.15 per le interviste prepartita.

Tutte le news di Serie D

