Rappresentativa, test con l'Inter Under 18
ROMA - Sarà l’Inter il primo test ufficiale in stagione per la Rappresentativa Serie D, amichevole che concluderà il raduno a carattere nazionale in programma dal 19 al 21 gennaio a Milano. Dopo aver già visionato ottantotto ragazzi nei due stage territoriali per area geografica, per mister Giannichedda arriva il momento di fare le prime scelte nel percorso di costruzione della rosa che a marzo parteciperà alla 76ª edizione della Viareggio Cup. Nella lista diramata dal tecnico figurano ventidue calciatori classe 2007 e 2008 che si alleneranno per due giorni al centro sportivo della Pro Sesto: prima seduta lunedì alle ore 14, martedì doppia sessione alle 9.30 e alle 14.
TEST CON I NERAZZURRI - Mercoledì 21 gennaio la rappresentativa si sposterà al Konami Youth Development Centre (Milano) per il match contro la formazione under 18 dell’Inter. Un anno fa furono ancora i nerazzurri i primi avversari della selezione composta dai migliori under 18 del campionato: in quell’occasione i ragazzi di Giannichedda pareggiarono 1-1 grazie alla rete di Federico D’Incoronato. Calcio d’inizio alle ore 14, ingresso libero senza necessità di inviare richiesta accredito. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube La Giovane Italia.
Lista convocati
Portieri: Lorenzo Maddalon (Varesina), Damiano Butano (Ghiviborgo)
Difensori: Wedtoin Latif Ouedraogo* (Virtus Francavilla), Enrico Manzi (Sammaurese), Geremia Ubaldi (Sporting Trestina), Simone Meriggi (Pro Sesto), Andrea Scarfò (Celle Varazze), Osemuahu Fortun Tony (Legnago), Almamy Soumah* (Tau Altopascio), Adriano Puccio (Union Clodiense)
Centrocampisti: Rosario Di Lauro (Ischia), Alessandro Galeota (Aquila Montevarchi), Mor Kaire Ndao (Casatese), Daniel Perin* (Treviso), Francesco Cavaliere (Sanremese), Modou Jassey* (ChievoVerona), Damiano Salustri* (Teramo)
Attaccanti: Niccolò Felici (Ostiamare), Alessio Sorace (Martina), Simone Sassi* (Varesina), Francesco Galastri (Aquila Montevarchi), Riccardo Pigato* (Gozzano)
*classe 2007
Staff Tecnico/Dirigenziale - Luigi Barbiero (Capo Delegazione), Ettore Pellizzari (Consulente Presidenza), Massimo Piscedda (Resp. Area Tecnica), Alberto Branchesi (Coordinatore), Barbara Coscarella (Segretario), Maria Teresa Montaguti (Dirigente Accompagnatore), Giuliano Giannichedda (Allenatore), Sergio Arnosti (Allenatore in II), Mirko Corsi (Allenatore dei Portieri), Gianfranco Tosoni (Collaboratore tecnico), Paolo Troiani (Preparatore Atletico), Gaetano Schiavottiello (Medico), Andrea Bandini (Fisioterapista), Emanuele Bernardi (Match Analyst), Walter Ciolli (Magazziniere).