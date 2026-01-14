Rappresentativa, test con l'Inter Under 18

ROMA - Sarà l’Inter il primo test ufficiale in stagione per la Rappresentativa Serie D, amichevole che concluderà il raduno a carattere nazionale in programma dal 19 al 21 gennaio a Milano. Dopo aver già visionato ottantotto ragazzi nei due stage territoriali per area geografica, per mister Giannichedda arriva il momento di fare le prime scelte nel percorso di costruzione della rosa che a marzo parteciperà alla 76ª edizione della Viareggio Cup. Nella lista diramata dal tecnico figurano ventidue calciatori classe 2007 e 2008 che si alleneranno per due giorni al centro sportivo della Pro Sesto: prima seduta lunedì alle ore 14, martedì doppia sessione alle 9.30 e alle 14.