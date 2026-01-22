Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 22 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Rappresentativa, ottimo test 

Rappresentativa, ottimo test 

I ragazzi della D hanno superato in amichevole a Milano l'Inter Under 18 oper due a uno. Di Pavan la rete  nerazzurra, rimonta della selezione dilettanti con i gol di Galastri e Sorace
10 min

INTER-RAPPRESENTATIVA SERIE D 1-2

INTER (4-3-3): Lleshi; Moraduzzo (1’ st Slatina), Pavan (1’ st Arntzen), Lissi (1’ st Cattaneo), Williamson (1’ st Evangelista); Vukoje (1’ st Sorino), Putsen (1’ st Oddgeirsson), Virtuani (1’ st Carrara); Grisoni Fasana, Strand (1’ st Nese), Romano (15’ st Salviato). All.: Fautario.
RAPPRESENTATIVA SERIE D 1° tempo (4-3-3): Butano; Ubaldi, Manzi, Soumah, Puccio; Galeota, Cavaliere, Perin; Felici, Sassi, Galastri.
2° tempo (4-3-3): Maddalon; Mennini, Tony, Scarfò, Meriggi; Jassey, Ndao, Di Lauro; Salusti, Pigato, Sorace. All.: Giannichedda.
ARBITRO: Faggioli di Milano.
GUARDALINEE: Cimenti e Sergi.
MARCATORI: 8’ pt Pavan (I), 34’ pt Galastri (R), 36’ st Sorace (R)
NOTE: presenti in tribuna molti addetti ai lavori.

 

MILANO - La Rappresentativa Serie D Under 18 ha superato per 2-1 i pari età dell’Inter nel primo test ufficiale della stagione al Konami Youth Development Centre. Nerazzurri in vantaggio all’8’ con Pavan sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La Rappresentativa ha pareggiato al 34’ con un colpo di testa di Galastri su cross di Felici. Nel secondo tempo Giannichedda ha cambiato completamente la squadra per dare spazio a tutti i 22 convocati. La Rappresentativa ha controllato bene il match e ha realizzato il gol decisivo con Sorace al 36’ con un tiro forte scagliato da dentro l’area.

GIANNICHEDDA. Giuliano Giannichedda, tecnico della Rappresentativa di Serie D, a fine gara: «In poco tempo siamo riusciti a creare un bel collettivo che ha dimostrato di poter far bene con un club di prestigio come l’Inter. Al di là del risultato sono queste le esperienze che migliorano i giovani della D, sfide che fanno crescere questi ragazzi in consapevolezza e autostima».

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie D

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS