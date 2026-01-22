Rappresentativa, ottimo test 

INTER (4-3-3): Lleshi; Moraduzzo (1’ st Slatina), Pavan (1’ st Arntzen), Lissi (1’ st Cattaneo), Williamson (1’ st Evangelista); Vukoje (1’ st Sorino), Putsen (1’ st Oddgeirsson), Virtuani (1’ st Carrara); Grisoni Fasana, Strand (1’ st Nese), Romano (15’ st Salviato). All.: Fautario.

RAPPRESENTATIVA SERIE D 1° tempo (4-3-3): Butano; Ubaldi, Manzi, Soumah, Puccio; Galeota, Cavaliere, Perin; Felici, Sassi, Galastri.

2° tempo (4-3-3): Maddalon; Mennini, Tony, Scarfò, Meriggi; Jassey, Ndao, Di Lauro; Salusti, Pigato, Sorace. All.: Giannichedda.

ARBITRO: Faggioli di Milano.

GUARDALINEE: Cimenti e Sergi.

MARCATORI: 8’ pt Pavan (I), 34’ pt Galastri (R), 36’ st Sorace (R)

NOTE: presenti in tribuna molti addetti ai lavori.

MILANO - La Rappresentativa Serie D Under 18 ha superato per 2-1 i pari età dell’Inter nel primo test ufficiale della stagione al Konami Youth Development Centre. Nerazzurri in vantaggio all’8’ con Pavan sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La Rappresentativa ha pareggiato al 34’ con un colpo di testa di Galastri su cross di Felici. Nel secondo tempo Giannichedda ha cambiato completamente la squadra per dare spazio a tutti i 22 convocati. La Rappresentativa ha controllato bene il match e ha realizzato il gol decisivo con Sorace al 36’ con un tiro forte scagliato da dentro l’area.

GIANNICHEDDA. Giuliano Giannichedda, tecnico della Rappresentativa di Serie D, a fine gara: «In poco tempo siamo riusciti a creare un bel collettivo che ha dimostrato di poter far bene con un club di prestigio come l’Inter. Al di là del risultato sono queste le esperienze che migliorano i giovani della D, sfide che fanno crescere questi ragazzi in consapevolezza e autostima».