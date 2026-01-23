In D tutti in campo domenica
ROMA Nessun anticipo nella ventunesima giornata di Serie D, la quarta del girone di ritorno.
Tutte le formazioni del campionato scenderanno in campo domenica 25 gennaio a partire dalle ore 14.30. Di seguito tutti i posticipi in programma:
Girone A: ore 15 Lavagnese-Novaromentin, Ligorna-Derthona, Sestri Levante-Imperia
Girone D: ore 15 Pro Palazzolo-Imolese
Girone F: ore 15 Maceratese-Sora, Vigor Senigallia-Ostiamare
Girone G: ore 15 Nocerina-Anzio
Girone H: ore 15 Heraclea-Gravina, Nardò-Real Normanna, Virtus Francavilla-Ferrandina; ore 15.30 Aceranna-Paganese; ore 16 Fidelis Andria-Martina
Girone I: ore 15 Messina-Acireale, Nuova Igea Virtus-Athletic Palermo, Ragusa-Paternò, Savoia-Enna
A porte chiuse Unipomezia-Inter Sammaurese (F). Cambio di campo: Atletico Ascoli-Termoli (F) si giocherà al Bartolini di Ascoli Piceno.
DIRETTA STREAMING - Il derby romano Montespaccato-Trastevere (Girone G) sarà trasmesso gratuitamente in diretta streaming su Vivo Azzurro Tv e canale YouTube della LND. Collegamento dal C.S. “Don Pino Puglisi” a partire dalle ore 14.15 di domenica per le interviste prepartita.