Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 23 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
In D tutti in campo domenica

In D tutti in campo domenica

Domani nessun anticipo nella 21ª giornata. Unipomezia-Inter Sammaurese (F) a porte chiuse. Atletico Ascoli-Termoli (F) si giocherà al Bartolini di Ascoli Piceno. Montespaccato-Trastevere in diretta streaming
2 min

ROMA  Nessun anticipo nella ventunesima giornata di Serie D, la quarta del girone di ritorno. 

Tutte le formazioni del campionato scenderanno in campo domenica 25 gennaio a partire dalle ore 14.30. Di seguito tutti i posticipi in programma:

Girone Aore 15 Lavagnese-Novaromentin, Ligorna-Derthona, Sestri Levante-Imperia
Girone Dore 15 Pro Palazzolo-Imolese
Girone Fore 15 Maceratese-Sora, Vigor Senigallia-Ostiamare
Girone Gore 15 Nocerina-Anzio
Girone Hore 15 Heraclea-Gravina, Nardò-Real Normanna, Virtus Francavilla-Ferrandina; ore 15.30 Aceranna-Paganese; ore 16 Fidelis Andria-Martina
Girone Iore 15 Messina-Acireale, Nuova Igea Virtus-Athletic Palermo, Ragusa-Paternò, Savoia-Enna

A porte chiuse Unipomezia-Inter Sammaurese (F). Cambio di campo: Atletico Ascoli-Termoli (F) si giocherà al Bartolini di Ascoli Piceno. 

DIRETTA STREAMING - Il derby romano Montespaccato-Trastevere (Girone G) sarà trasmesso gratuitamente in diretta streaming su Vivo Azzurro Tv e canale YouTube della LND. Collegamento dal C.S. “Don Pino Puglisi” a partire dalle ore 14.15 di domenica per le interviste prepartita.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie D

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS