Rappresentativa sconfitta di misura dalla Roma Under 18

LA GARA - La Rappresentativa di Serie D subito in vantaggio dopo meno di due minuti di gioco grazie a Galeota (Aquila Montevarchi) che ha sfruttato al massimo un filtrante illuminato di Agogliati (Oltrepò). Il vantaggio della D dura mezz’ora fino al pari di Darboe, che anticipa tutti di testa sul primo tentativo di Romero Corredera respinto da un reattivo Butano. Prima di subire il pari, la rappresentativa perde Felici, costretto a lasciare il campo in barella tra la preoccupazione dello staff dopo aver appoggiato male il piede a terra. Al suo posto entra Galastri. Nonostante la pioggia battente, partita su alti ritmi davanti a tanti osservatori e due figure importanti in casa Roma come Bruno Conti e Alberto De Rossi. Per la selezione dilettanti a seguire la selezione dalla tribuna il coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero insieme al segretario Mauro De Angelis e i consiglieri Montaguti e Caldaroni. A 5’ dall’intervallo Sall prova l’imbucata per Pigato, ma il 9 del Gozzano viene stoppato a pochi metri dalla porta dall’intervento di Tosti. Giannichedda mette dentro Penta per Ndao, giusto qualche minuto prima di rientrare negli spogliatoi. Nella ripresa Giannichedda rivoluziona l’undici iniziale passando dal 4-2-3-1 a un 4-3-3. Il collega Scala lo imita cambiandone nove, confermando solo Sbaccanti tra i pali e Raimondi in attacco. Approccia meglio la Roma che dopo un quarto d’ora completa la rimonta grazie al gol su punizione dal limite di Texeira Falcetta. Al 20’ giallorossi vicini al tris: una deviazione fortuita avvelena un tiro dalla distanza di Raimondi, palla sulla traversa con Della Rocca che può solo guardare e ringraziare. Si sveglia allora la rappresentativa che al 28’ non capitalizza una doppia chance clamorosa: ci prova prima Ursino con un destro dal limite indirizzato all’angolino su cui si allunga Sbaccanti, poi sul secondo tentativo di Sorace si oppone nuovamente l’estremo difensore giallorosso. Ancora pericolosa la selezione della D in una mischia in area, a cui segue poco dopo una bella azione solitaria di Sorace. La Roma risponde con un tiro di Florio dal vertice dell’area piccola ben controllato da Della Rocca, ma è della rappresentativa l’ultima grande chance per pareggiare i conti: Barbini allarga a destra per Galastri che controlla e premia la sovrapposizione di Meriggi, tiro ravvicinato che sbatte però sul corpo di Sbaccanti in uscita.

GIANNICHEDDA - Prima di andare in Versilia, il 25 febbraio è in programma per la Rappresentativa un ultimo test contro il Como, al termine del quale Giannichedda scioglierà le riserve per le convocazioni definitive. «Voglio innanzitutto ringraziare la Roma per l’ospitalità, per noi è importante respirare l’aria di realtà di questo livello. È stato un test vero, giocato con l'agonismo ideale per permettere ai ragazzi di mettersi in mostra e dimostrare le loro qualità. Abbiamo cambiato molto rispetto all’Inter, ma il nostro obiettivo è proprio quello di valorizzare il maggior numero possibile di giovani. Se questi ragazzi sono qui, è perché hanno i mezzi per emergere e noi vogliamo dare loro ogni opportunità per farlo. A fine mese contro il Como proseguiremo su questa strada con nuovi inserimenti. Unica nota negativa l'infortunio di Felici: purtroppo a questi ritmi può succedere, ora attendiamo il responso dei medici».

ROMA UNDER 18-RAPPRESENTATIVA SERIE D 2-1

ROMA 1° tempo (3-4-1-2): Sbaccanti; Mariani, Tosti, Basile; Darboe, Forni, Proietti, Strata; Dal Bon; Romero Corredera, Raimondi.

ROMA 2° tempo (3-4-1-2): Sbaccanti; Liturri, Piermattei, Bonifazi; Virgilio, Texeira Falcetta, Rialti, Florio; Di Mascio; Giammattei, Raimondi. A disp: Di Salvatore. All: Scala

RAPPRESENTATIVA SERIE D 1° tempo (4-2-3-1): Butano; Ubaldi, Tony, Soumah, Lupi; Agogliati, Ndao (41’ pt Penta); Sall, Felici (29’ pt Galastri), Galeota; Pigato.

RAPPRESENTATIVA SERIE D 2° tempo (4-3-3): Della Rocca; Meriggi, Costa Pisani, Ursino, Puccio; Penta, Barbini, Greco; Galastri, Di Nella, Sorace. All.: Giannichedda

ARBITRO: Ridolfi di Roma

GUARDALINEE: Pappacena e Bel Giovane di Roma 2.

MARCATORI: 2’ pt Galeota (Rapp. Serie D), 33’ pt Darboe (R), 16’ st Texeira Falcetta (R)

NOTE: terreno di gioco reso pesante dalla pioggia incessante. Presenti molti addetti ai lavori. Circa trecento spettatori.