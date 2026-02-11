Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 febbraio 2026
Coppa Italia: salta la finale a Gubbio

Coppa Italia: salta la finale a Gubbio

L'Osservatorio ha recepito le criticità rilevate dalla Questura di Perugia. Pistoiese-Ancona si giocherà in gara doppia. Andata a Pistoia il 18 febbraio alle 17.30, ritorno ad Ancona il 7 marzo alle ore 20
1 min

ROMA La finale di Coppa Italia Serie D Pistoiese-Ancona non si giocherà più in gara unica. La decisione arriva a seguito della nota pervenuta dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che ha esposto le criticità rilevate dalla Questura di Perugia sulla sede di Gubbio. 

A rettifica di quanto già annunciato (vedi Coppa Italia: finale Pistoiese-Ancona il 7 marzo), così come previsto da regolamento, la finale si giocherà nella formula del doppio confronto: andata mercoledì 18 febbraio (ore 17.30) a Pistoia e ritorno sabato 7 marzo (ore 20) ad Ancona.  L’ordine di svolgimento delle partite, come comunicato dal Dipartimento Interregionale, è stato determinato da apposito sorteggio effettuato in data 30 gennaio nel corso dell’incontro con le società interessate presso la sede del Dipartimento a Roma, nell’eventualità che la finale fosse disputata in gare di andata e ritorno.

 

