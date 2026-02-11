Coppa Italia: salta la finale a Gubbio

A rettifica di quanto già annunciato (vedi Coppa Italia: finale Pistoiese-Ancona il 7 marzo), così come previsto da regolamento, la finale si giocherà nella formula del doppio confronto: andata mercoledì 18 febbraio (ore 17.30) a Pistoia e ritorno sabato 7 marzo (ore 20) ad Ancona. L’ordine di svolgimento delle partite, come comunicato dal Dipartimento Interregionale, è stato determinato da apposito sorteggio effettuato in data 30 gennaio nel corso dell’incontro con le società interessate presso la sede del Dipartimento a Roma, nell’eventualità che la finale fosse disputata in gare di andata e ritorno.