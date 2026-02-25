Como Primavera-Rappresentativa Serie D 2-2
ROVELLO PORRO - Prestazione di grande personalità per la Rappresentativa Serie D Under 18, che in un' amichevole di prestigio ha messo alle strette il Como, formazione capolista del Campionato Primavera 2. Sul campo del centro sportivo dell’Academy del club lariano la Rappresentativa ha imposto un pareggio per 2-2 che va oltre il semplice risultato e che certifica il valore del lavoro di scouting e sviluppo del talento portato avanti dalla Lega Nazionale Dilettanti.
Al primo tiro in porta dopo due giri di lancette il Como è passato in vantaggio con una deviazione di Amadio in mischia nell’area piccola. La Rappresentativa ha reagito subito dimostrando lo stesso carattere già sfoggiato con Inter e Roma. La squadra del selezionatore Giuliano Giannichedda ha sfiorato più volte il pareggio arrivato al 35’ con Pigato bravo a deviare in rete un assist servito da sinistra da Galastri. Nella ripresa Giannichedda ha cambiato tutti gli undici titolari per ruotare la rosa e provare tutti i convocati. Nei primi dieci minuti del second tempo la selezione di Serie D ha messo all’angolo il Como con due conclusioni di Sorace, la seconda vincente all’11’ con la sfera che si è infilata in diagonale sotto la traversa. Una rimonta prodigiosa per una selezione che ha dimostrato di rispettare il Como senza però avere nessun timore reverenziale. Con il passare dei minuti la squadra lariana ha guadagnato campo e fiducia. Al 26’ st in mischia il brasiliano Cardozo ha firmato il pari per i lariani. Nell’ultimo quarto della partita non è successo più nulla di rilevante, la selezione della D ha retto bene l’urto della forza del Como. Per il Dipartimento Interregionale a seguire la selezione il coordinatore del Dipartimento Interregionale nella veste di Capodelegazione Luigi Barbiero. Prossimo appuntamento il 2 marzo con le convocazioni ufficiali, il calendario delle location, gli orari e gli abbinamenti degli avversari della Rappresentativa che giocherà le tre gare con Futurepro Soccer (Nigeria), Athletic Palermo (Italia), Academy Potey Keahson (Costa d’Avorio) del Girone 4 alla Viareggio Cup il 10, 12 e 14 marzo. Sorteggio delle gare ancora da effettuarsi.
COMO-RAPPRESENTATIVA SERIE D 2-2
COMO UNDER 18 (4-3-2-1): Manzi; Epifani (20’st Cardozo), Grilli (Cap.) 1’st De Paoli, Ronchetti (20’st Albini), Oldenstam (20’st Bulgheroni); Njie (1’st Da Silva), Burlacu (23’st Baralla), Martinez; Mastriani (25’st Bosze), Ballone (25’st Terranova); Amadio (25’st Pisati). All.: Buzzegoli
RAPPRESENTATIVA SERIE D 1° tempo (4-3-3): Maddalon; Tony, Del Pin, Soumah, Puccio; Jassey, Galeota, Penta; Sall, Pigato (Cap.), Galastri
RAPPRESENTATIVA SERIE D 2° tempo (4-3-3): De Lorenzo; Sall, Iannello, Maggio (Cap.), Lo Iacono; Agogliati, Pio Greco, Di Lauro; Macrì, Fantoni, Sorace. All.: Giannichedda
ARBITRO: Fregola di Gallarate
GUARDALINEE: Scopelliti di Milano e Dumitroae di Gallarate
MARCATORI: 2’ pt Amadio (C), 35’ pt Pigato (D), 11’ st Sorace (D), 26’ st Cardozo (C).
Lista convocati (*classe 2007 ** classe 2009)
Portieri: Lorenzo Maddalon (Varesina), Ferdinando De Lorenzo* (Savoia). Difensori: Simone Meriggi (Pro Sesto), Osemuahu Fortun Tony (Legnago Salus), Almamy Soumah* (Tau Altopascio), Adriano Puccio (Union Clodiense), Alessandro Del Pin* (Vigor Lamezia), Gabriele Iannello* (Flegrea Puteolana), Mattia Maggio* (Nuova Igea Virtus), Giuseppe Lo Iacono (Flegrea Puteolana). Centrocampisti: Giacomo Agogliati (Oltrepò), Alessandro Galeota (Aquila Montevarchi), Rosario Di Lauro (Ischia), Gabriele Pio Greco (Milazzo), Modou Jassey* (ChievoVerona), Mattia Penta* (Lentigione), Agostino Macrì (Reggina). Attaccanti: Alessio Sorace (Martina), Ndia Mouhamadou Sall** (Nardò), Francesco Galastri (Aquila Montevarchi), Riccardo Pigato* (Gozzano), Gabriele Fantoni (Terranuova Traiana).
Staff Tecnico/Dirigenziale - Luigi Barbiero (Capo Delegazione), Ettore Pellizzari (Consulente Presidenza), Massimo Piscedda (Resp. Area Tecnica), Alberto Branchesi (Coordinatore), Barbara Coscarella (Segretario), Maria Teresa Montaguti (Dirigente Accompagnatore), Giuliano Giannichedda (Allenatore), Sergio Arnosti (Allenatore in seconda), Mirko Corsi (Allenatore dei Portieri), Gianfranco Tosoni (Collaboratore tecnico), Fiorentino Marcantuono (Preparatore Atletico), Gaetano Schiavottiello (Medico), Andrea Bandini (Fisioterapista), Walter Ciolli (Magazziniere).