Como Primavera-Rappresentativa Serie D 2-2

Al primo tiro in porta dopo due giri di lancette il Como è passato in vantaggio con una deviazione di Amadio in mischia nell’area piccola. La Rappresentativa ha reagito subito dimostrando lo stesso carattere già sfoggiato con Inter e Roma. La squadra del selezionatore Giuliano Giannichedda ha sfiorato più volte il pareggio arrivato al 35’ con Pigato bravo a deviare in rete un assist servito da sinistra da Galastri. Nella ripresa Giannichedda ha cambiato tutti gli undici titolari per ruotare la rosa e provare tutti i convocati. Nei primi dieci minuti del second tempo la selezione di Serie D ha messo all’angolo il Como con due conclusioni di Sorace, la seconda vincente all’11’ con la sfera che si è infilata in diagonale sotto la traversa. Una rimonta prodigiosa per una selezione che ha dimostrato di rispettare il Como senza però avere nessun timore reverenziale. Con il passare dei minuti la squadra lariana ha guadagnato campo e fiducia. Al 26’ st in mischia il brasiliano Cardozo ha firmato il pari per i lariani. Nell’ultimo quarto della partita non è successo più nulla di rilevante, la selezione della D ha retto bene l’urto della forza del Como. Per il Dipartimento Interregionale a seguire la selezione il coordinatore del Dipartimento Interregionale nella veste di Capodelegazione Luigi Barbiero. Prossimo appuntamento il 2 marzo con le convocazioni ufficiali, il calendario delle location, gli orari e gli abbinamenti degli avversari della Rappresentativa che giocherà le tre gare con Futurepro Soccer (Nigeria), Athletic Palermo (Italia), Academy Potey Keahson (Costa d’Avorio) del Girone 4 alla Viareggio Cup il 10, 12 e 14 marzo. Sorteggio delle gare ancora da effettuarsi.

COMO-RAPPRESENTATIVA SERIE D 2-2

COMO UNDER 18 (4-3-2-1): Manzi; Epifani (20’st Cardozo), Grilli (Cap.) 1’st De Paoli, Ronchetti (20’st Albini), Oldenstam (20’st Bulgheroni); Njie (1’st Da Silva), Burlacu (23’st Baralla), Martinez; Mastriani (25’st Bosze), Ballone (25’st Terranova); Amadio (25’st Pisati). All.: Buzzegoli

RAPPRESENTATIVA SERIE D 1° tempo (4-3-3): Maddalon; Tony, Del Pin, Soumah, Puccio; Jassey, Galeota, Penta; Sall, Pigato (Cap.), Galastri

RAPPRESENTATIVA SERIE D 2° tempo (4-3-3): De Lorenzo; Sall, Iannello, Maggio (Cap.), Lo Iacono; Agogliati, Pio Greco, Di Lauro; Macrì, Fantoni, Sorace. All.: Giannichedda

ARBITRO: Fregola di Gallarate

GUARDALINEE: Scopelliti di Milano e Dumitroae di Gallarate

MARCATORI: 2’ pt Amadio (C), 35’ pt Pigato (D), 11’ st Sorace (D), 26’ st Cardozo (C).



Lista convocati ( *classe 2007 ** classe 2009)

Portieri: Lorenzo Maddalon (Varesina), Ferdinando De Lorenzo* (Savoia). Difensori: Simone Meriggi (Pro Sesto), Osemuahu Fortun Tony (Legnago Salus), Almamy Soumah* (Tau Altopascio), Adriano Puccio (Union Clodiense), Alessandro Del Pin* (Vigor Lamezia), Gabriele Iannello* (Flegrea Puteolana), Mattia Maggio* (Nuova Igea Virtus), Giuseppe Lo Iacono (Flegrea Puteolana). Centrocampisti: Giacomo Agogliati (Oltrepò), Alessandro Galeota (Aquila Montevarchi), Rosario Di Lauro (Ischia), Gabriele Pio Greco (Milazzo), Modou Jassey* (ChievoVerona), Mattia Penta* (Lentigione), Agostino Macrì (Reggina). Attaccanti: Alessio Sorace (Martina), Ndia Mouhamadou Sall** (Nardò), Francesco Galastri (Aquila Montevarchi), Riccardo Pigato* (Gozzano), Gabriele Fantoni (Terranuova Traiana).