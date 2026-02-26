Corriere dello Sport.it
giovedì 26 febbraio 2026
Recuperi:  Enna-Athletic Palermo il 5 marzo 

La gara del girone I con fischio d'inizio ore 15. Confermato Ischia-Flaminia Civita Castellana (G), in programma mercoledì 4 marzo alle ore 14.30
1 min
ROMA - Il Dipartimento Interregionale ha reso noto che il recupero Enna-Athletic Palermo (girone I) si giocherà giovedì 5 marzo alle ore 15 anziché sabato 7 marzo alle ore 14.30 come da precedentemente comunicato. Rimangono invece invariate data e orario dell'altro recupero della 24ª giornata Ischia-Flaminia Civita Castellana (G), in programma mercoledì 4 marzo alle ore 14.30

