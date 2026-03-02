Rappresentativa: i convocati per la Viareggio Cup

ROMA - Il selezionatore Giulianoha convocato ventitré calciatori classe 2008 (tra cui cinque fuoriquota 2007 e un 2009) appartenenti alle società della, nessun prestito dai professionisti. Elementi pronti ad iniziare il loro percorso alla. È la ventesima volta che la Rappresentativa partecipa a uno dei tornei giovanili più prestigiosi in ambito nazionale ed internazionale.

TRAMPOLINO VIAREGGIO - Una vetrina importante il Torneo di Viareggio che spesso è anche un trampolino di lancio per seguire le orme di quei giocatori che sono partiti dal quarto livello del campionato d’Italia per arrivare fino alla Serie A. Sono sbocciati da qui, tra i tanti, i vari Gatti, Cambiaso, Lucca, Zerbin, Goldaniga, Pavoletti, Lazzari, Rovella, Gabrielloni, Sportiello, Zappa, Bani, Augello, Valenti, Baschirotto, Parisi per rimanere all’attualità e non scomodare i campioni del Mondo del 2006 come Grosso, Barzagli, Materazzi, Iaquinta e Oddo. Uno stimolo in più per seguire le sorti della Rappresentativa Serie D alla 76^ edizione della Viareggio Cup, un gruppo assemblato dal selezionatore Giuliano Giannichedda dopo tre raduni territoriali, altrettanti stage nazionali con amichevoli, centinaia di ragazzi visionati grazie ad un capillare lavoro di scouting perfezionato negli anni dal “progetto giovani” della LND. Ora la parola passa al campo. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti dove ci sarà spazio anche per gli highlights.

LE GARE - La Rappresentativa farà il suo esordio nel Girone 4 con i nigeriani del Future Pro Soccer martedì 10 marzo alle 17 sul campo dello Stadio “Buon Riposo” di Seravezza (Lu). La seconda gara è in programma giovedì 12 alle 14.30 con gli ivoriani dell’Academy Potey Keahson allo Stadio “Benelli” di Lido di Camaiore (Lu). Ultima gara del girone sabato 14 marzo sempre alle 14.30 con l’Athletic Palermo sul campo “Berni” di Badesse (Si).

REGOLAMENTO - La formula è semplice: passano il turno le prime due classificate dei sei gironi più le quattro migliori terze (due per gruppo, la Rappresentativa è nel gruppo B che comprende i gironi dal 4 al 6). Sono ventiquattro le partecipanti alla massima competizione internazionale di calcio giovanile, sei i gironi composti da quattro squadre ciascuno, sedici i sodalizi che si qualificheranno per gli ottavi di Finale.

Calendario Girone 4

1ª Giornata - 10 marzo 2026 – ore 17

Rappresentativa Serie D-Future Pro Soccer allo Stadio “Buon Riposo” di Seravezza (Lu); Athletic Palermo-Academy Potey Keahson

2ª Giornata – 12 marzo 2026 - ore 14.30

Rappresentativa Serie D-Academy Potey Keahson allo Stadio “Benelli” di Lido di Camaiore (Lu); Future Pro Soccer-Athletic Palermo

3ª Giornata - 14 marzo 2026 - ore 14.30

Rappresentativa Serie D-Athletic Palermo allo CS “Berni” di Badesse (Si); Future Pro Soccer-Academy Potey Keahson.