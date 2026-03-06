Coppa Italia: domani finale Ancona-Pistoiese

ROMA - Ancona e Pistoiese si ritroverannonelladi, in programma alleallo stadio “Del Conero” di Ancona. A poco più di due settimane dalla gara di andata (2-0 per gli orange al “Melani”, gol di Rizq e Russo), le due formazioni in corsa per la promozione in C si affronteranno per altri novanta minuti - più eventuali rigori in caso di parità nel computo totale delle reti - in una cornice di pubblico eccezionale: attesi oltre 7000 spettatori per un evento storico che sarà trasmesso gratuitamente(previa registrazione) e sucanaleufficiale della Lnd. Arbitro dell’incontro Michele Buzzone di Enna, guardalinee Paolo Camillo di Roma 1 e Riccardo di San Donà di Piave e dal quarto ufficiale Matteo Cavacini di Lanciano.