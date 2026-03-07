Coppa Italia: stasera Ancona-Pistoiese

ROMA - Ancona e Pistoiese si ritroveranno stasera nella finale di ritorno di Coppa Italia Serie D, in programma alle ore 20 allo stadio “Del Conero” di Ancona. La gara di andata è stata vinta dalla Pistoiese 2-0 al “Melani”, gol di Rizq e Russo. Entrambe le due formazioni sono in corsa per la promozione in C nei rispettivi gironi.

L'Ancona allenata da Agenore Maurizi e la Pistoiese guidata dal tecnico Cristiano Lucarelli si affronteranno per la conquista del trofeo tricolore davanti a oltre settemila spettatori. Dopo i tempi regolamentari, subito i calci di rigori in caso di parità nel computo totale delle reti. L'evento è trasmesso gratuitamente in diretta streaming su Vivo Azzurro Tv (previa registrazione) e su YouTube canale ufficiale della Lnd. Arbitro dell’incontro Michele Buzzone di Enna, guardalinee Paolo Camillo di Roma 1 e Riccardo di San Donà di Piave e dal quarto ufficiale Matteo Cavacini di Lanciano.