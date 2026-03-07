Recuperi: l'Athletic Palermo vola in vetta

ROMA - Risultati importanti nei due recuperi del campionato di Serie D. L'Athletic Palermo con il successo per due a uno conquistato a Enna è balzato in vetta al girone I davanti a Savoia, Igea Virtus, Reggina e Nissa. Nel girone G il Flaminia vincendo a Ischia ha agganciato la Nocerina ed è in zona playoff. Il campionato di Serie D riprenderà domenica 15 marzo con le gare della 27ª giornata.

