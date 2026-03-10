Viareggio Cup: salta l'esordio della Rappresentativa

ROMA - A causa delle gravi criticità che stanno interessando il traffico aereo internazionale negli ultimi giorni, legate all’escalation del conflitto in Medio Oriente e alla conseguente cancellazione di numerosi voli sugli hub dell’area, la squadra nigeriana del Future Pro Soccer non è riuscita a raggiungere l’Italia in tempo utile per prendere parte alla Viareggio Cup e quindi a giocare la prima partita con l’Under 18 Serie D che vince d’ufficio la gara. Bisogna attendere questa sera le decisioni del Giudice Sportivo del Centro Giovani Calciatori per sapere se oltre alla gara vinta a tavolino per la selezione della D sarà decretata l’esclusione del club nigeriano dalla Viareggio Cup.