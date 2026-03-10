Viareggio Cup: salta l'esordio della Rappresentativa
ROMA - A causa delle gravi criticità che stanno interessando il traffico aereo internazionale negli ultimi giorni, legate all’escalation del conflitto in Medio Oriente e alla conseguente cancellazione di numerosi voli sugli hub dell’area, la squadra nigeriana del Future Pro Soccer non è riuscita a raggiungere l’Italia in tempo utile per prendere parte alla Viareggio Cup e quindi a giocare la prima partita con l’Under 18 Serie D che vince d’ufficio la gara. Bisogna attendere questa sera le decisioni del Giudice Sportivo del Centro Giovani Calciatori per sapere se oltre alla gara vinta a tavolino per la selezione della D sarà decretata l’esclusione del club nigeriano dalla Viareggio Cup.
Risultati e classifica Girone 4
1ª Giornata - 10 marzo 2026 – ore 17
Rappresentativa Serie D-Future Pro Soccer
Athletic Palermo-Academy Potey Keahson
Classifica:
Calendario
2ª Giornata – 12 marzo 2026 - ore 14.30
Rappresentativa Serie D-Academy Potey Keahson – Stadio “Benelli” di Lido di Camaiore (Lu)
Future Pro Soccer-Athletic Palermo
3ª Giornata - 14 marzo 2026 - ore 14.30
Rappresentativa Serie D-Athletic Palermo – CS “Berni” di Badesse (Si)
Future Pro Soccer-Academy Potey Keahson