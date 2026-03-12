Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 12 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Viareggio Cup: la Rappresentativa pronta all'esordio

Viareggio Cup: la Rappresentativa pronta all'esordio

Dopo il giro a vuoto per la mancanza del Future Pro Soccer, scomparso dai radar del Torneo versiliano, oggi alle 14.30 la selezione dei dilettanti di Serie D affronta gli ivoriani del Potey Keahson. Diretta su YouTube, canale della Lnd
2 min

 

Girone 4

1ª Giornata - 10 marzo 2026 – ore 17
Rappresentativa Serie D-Future Pro Soccer annullata
Athletic Palermo-Academy Potey Keahson 2-2

Classifica: Athletic Palermo, Potey Keahson 1 punto; U18 Serie D* 0

*una partita in meno

Calendario

3ª Giornata - 14 marzo 2026 - ore 14.30
Rappresentativa Serie D-Athletic Palermo – CS “Berni” di Badesse (Si)

Convocati

Classe 2008 - *2007 - **2009. Portieri: Damiano Butano (Ghiviborgo), Iacopo Della Rocca (Trastevere), Lorenzo Maddalon (Varesina). Difensori: Simone Meriggi (Pro Sesto), Davide Costa Pisani (Pistoiese), Fortunate Tony (Legnago), Alessandro Del Pin* (Vigor Lamezia), Adriano Puccio (Union Clodiense), Almamy Soumah* (Tau Altopascio), Giuseppe Lo Iacono (Flegrea Puteolana). Centrocampisti: Alessandro Galeota (Aquila Montevarchi), Modou Jassey* (Chievoverona), Giacomo Agogliati (Oltrepò), Rosario Di Lauro (Ischia), Mattia Penta* (Lentigione), Tommaso Barbini (Orvietana), Gabriele Pio Greco (Milazzo). Attaccanti: Francesco Galastri (Aquila Montevarchi), Riccardo Pigato* (Gozzano), Ndiaga Mouhamadou Sall** (Nardò), Ludovico Di Nella (Club Milano), Gabriele Fantoni (Terranuova Traiana), Alessio Sorace (Martina). Selezionatore: Giuliano Giannichedda

Staff Tecnico/Dirigenziale

Capo Delegazione: Luigi Barbiero; Consulenza Presidente: Ettore Pellizzari; Segretario Dipartimento Interregionale: Mauro De Angelis; Responsabile Area Tecnica: Massimo Piscedda; Coordinatore Organizzativo: Alberto Branchesi; Segretario: Barbara Coscarella; Allenatore: Giuliano Giannichedda; Allenatore in 2^: Sergio Arnosti; Allenatore dei Portieri: Mirko Corsi; Collaboratore Tecnico: Gianfranco Tosoni; Preparatore atletico: Paolo Troiani; Medico: Gaetano Schiavottiello / dal 13 al 18 Marzo Massimiliano Greggi; Fisioterapista: Andrea Bandini; Match Analyst: Emanuele Bernardi; Magazziniere: Sandro Della Pelle.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie D

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS