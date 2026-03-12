Corriere dello Sport.it
giovedì 12 marzo 2026
Viareggio Cup: la Rappresentativa vede già gli ottavi

Viareggio Cup: la Rappresentativa vede già gli ottavi

I ragazzi della D battono nettamente gli ivoriani del Potey Keahson per 4-0
1 min
Poker all'esordio nella Viareggio Cup della Rappresentativa di Serie D: battuti gli ivoriani del Potey Keahson per quattro a zero a Camaiore. Dopo l'annullamento della gara iniziale contro i nigeriani del Futuro Soccer per mancata partecipazine al Torneo versiliano, la squadra di Giannichedda ha offerto una prestazione convincente ipotecando il passaggio agli ottavi. Sabato 14 marzo l'ultima gara del girone contro l'Athletic Palermo. 
Classifica: Rappresentativa Serie D 3 punti; Athletic Palermo e Potey Keahson 1.

Tutte le news di Serie D

