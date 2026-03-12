Viareggio Cup: la Rappresentativa vede già gli ottavi
I ragazzi della D battono nettamente gli ivoriani del Potey Keahson per 4-0
Poker all'esordio nella Viareggio Cup della Rappresentativa di Serie D: battuti gli ivoriani del Potey Keahson per quattro a zero a Camaiore. Dopo l'annullamento della gara iniziale contro i nigeriani del Futuro Soccer per mancata partecipazine al Torneo versiliano, la squadra di Giannichedda ha offerto una prestazione convincente ipotecando il passaggio agli ottavi. Sabato 14 marzo l'ultima gara del girone contro l'Athletic Palermo.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie D
Classifica: Rappresentativa Serie D 3 punti; Athletic Palermo e Potey Keahson 1.
