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Viareggio Cup: Rappresentativa agli ottavi

Viareggio Cup: Rappresentativa agli ottavi

Battuto anche l'Athletic Palermo con una doppietta di Sall, la squadra dilettanti guidata dal tecnico Giannichedda martedì 17 affronterà gli statunitensi dell'Uyss New York
2 min

UNDER 18 SERIE D-ATHLETIC PALERMO 2-0

RAPPRESENTATIVA UNDER 18 SERIE D (4-2-3-1): Butano (35’ st Della Rocca); Costa Pisani (18’ st Lo Iacono), Del Pin, Soumah, Meriggi; Agogliati (35’ st Sorace), Barbini; Sall (5’ st Di Lauro),  Jassey, Galastri (18’st Greco); Di Nella (35m’st Penta). A  disp.: Maddalon, Tony, Puccio, Galeota, Pigato, Fantoni. All.: Giannichedda.
ATHLETIC PALERMO (4-1-2-3): Nigrelli; Massei (39’ st Greco), Vitale, Vitrano, Scirè; Castelli (24’ st Sorrentino); Grammauta (44’ st Mandalà), Martines (24’ st Lo Piccolo); Devola, Cannioto (44’ st Zito), Marotta (24’ st Mazzè). A disp.: Ferraro, Brando, Grimaldi, Conforto. All.: D’Angelo.
ARBITRO: Manta di Siena.
Guardalinee: Tilli-Storri.
MARCATORI: 21’ pt Sall su rigore, 38’ pt Sall.
NOTE: presenti in tribuna diversi osservatori. Rec.: pt -, st 1’.

VIAREGGIO - La Rappresentativa di Serie D batte anche l’Athletic Palermo e vola negli ottavi a punteggio pieno (tre vittorie, una delle quali a tavolino) nella Viareggio Cup. Il tecnico Giuliano Giannichedda ha effettuato un ampio turnover trovando comunque delle certezze. Negli ottavi martedì 17 la selezione dilettanti affronterà l’Uyss New York

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