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Viareggio Cup: la Rappresentativa ci prova

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Domani la sfida degli ottavi con gli statunitensi dell'Uyss New York alle ore 14.30. Diretta streaming su YouTube canale della Lnd. I ragazzi di Giannichedda hanno chiuso il girone a punteggio pieno.
4 min
ROMA - Dopo un giorno di riposo l’Under 18 Serie D è tornata ad allenarsi al CPO di Tirrenia per preparare la partita degli ottavi di Finale della Viareggio Cup con gli statunitensi dell’Uyss New York. La gara si giocherà domani martedì 17 marzo alle 14.30 allo stadio “Bresciani” di Viareggio. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale ufficiale youtube della Lega Nazionale Dilettanti. Tutti i  convocati sono a disposizione del selezionatore Giuliano Giannichedda.

Per il secondo anno consecutivo l’Under 18 Serie D si trova di fronte il club statunitense. Nel 2025 la D ha battuto nella fase a Gironi l’Uyss New York per 2-0. Dopo otto anni l’Under 18 torna a calcare il campo del “Bresciani” di Viareggio sempre agli Ottavi. Nel 2018 la selezione fu superata dalla Juventus per 3-1.

Ottavi di finale

17 Marzo – ore 14.30
Uyss New York-U18 Serie D - Stadio “Bresciani” di Viareggio

Risultati e classifica Girone 4

1^ Giornata - 10 marzo 2026 – ore 17.00
U18 Serie D-Future Pro Soccer 3-0 (a tav.)
Athletic Palermo-Academy Potey Keahson 2-2

2^ Giornata – 12 marzo 2026 - ore 14.30
U18 Serie D-Academy Potey Keahson 4-0
Athletic Palermo-Future Pro Soccer 3-0 (a tav.)

3^ Giornata - 14 marzo 2026 - ore 14.30
U18 Serie D-Athletic Palermo 2-0
Potey Keahson-Future Pro Soccer 3-0 (a tav.)

Classifica: U18 Serie D 9 punti; Athletic Palermo e Potey Keahson 4

 

Convocati (Classe 2008 - *2007 - **2009) Portieri: Damiano Butano (Ghiviborgo), Iacopo Della Rocca (Trastevere), Lorenzo Maddalon (Varesina). Difensori: Simone Meriggi (Pro Sesto), Davide Costa Pisani (Pistoiese), Fortunate Tony (Legnago), Alessandro Del Pin* (Vigor Lamezia), Adriano Puccio (Union Clodiense), Almamy Soumah* (Tau Altopascio), Giuseppe Lo Iacono (Flegrea Puteolana). Centrocampisti: Alessandro Galeota (Aquila Montevarchi), Modou Jassey* (Chievoverona), Giacomo Agogliati (Oltrepò), Rosario Di Lauro (Ischia), Mattia Penta* (Lentigione), Tommaso Barbini (Orvietana), Gabriele Pio Greco (Milazzo). Attaccanti: Francesco Galastri (Aquila Montevarchi), Riccardo Pigato* (Gozzano), Ndiaga Mouhamadou Sall** (Nardò), Ludovico Di Nella (Club Milano), Gabriele Fantoni (Terranuova Traiana), Alessio Sorace (Martina). Selezionatore: Giuliano Giannichedda.

 

Staff Tecnico/Dirigenziale

Capo Delegazione: Luigi Barbiero; Consulenza Presidente: Ettore Pellizzari; Segretario Dipartimento Interregionale: Mauro De Angelis; Responsabile Area Tecnica: Massimo Piscedda; Coordinatore Organizzativo: Alberto Branchesi; Segretario: Barbara Coscarella; Allenatore: Giuliano Giannichedda; Allenatore in 2^: Sergio Arnosti; Allenatore dei Portieri: Mirko Corsi; Collaboratore Tecnico: Gianfranco Tosoni; Preparatore atletico: Paolo Troiani; Medico: Gaetano Schiavottiello / dal 13 al 18 Marzo Massimiliano Greggi; Fisioterapista: Andrea Bandini; Match Analyst: Emanuele Bernardi; Magazziniere: Sandro Della Pelle.

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