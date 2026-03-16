Viareggio Cup: la Rappresentativa ci prova
Per il secondo anno consecutivo l’Under 18 Serie D si trova di fronte il club statunitense. Nel 2025 la D ha battuto nella fase a Gironi l’Uyss New York per 2-0. Dopo otto anni l’Under 18 torna a calcare il campo del “Bresciani” di Viareggio sempre agli Ottavi. Nel 2018 la selezione fu superata dalla Juventus per 3-1.
Ottavi di finale
17 Marzo – ore 14.30
Uyss New York-U18 Serie D - Stadio “Bresciani” di Viareggio
Risultati e classifica Girone 4
1^ Giornata - 10 marzo 2026 – ore 17.00
U18 Serie D-Future Pro Soccer 3-0 (a tav.)
Athletic Palermo-Academy Potey Keahson 2-2
2^ Giornata – 12 marzo 2026 - ore 14.30
U18 Serie D-Academy Potey Keahson 4-0
Athletic Palermo-Future Pro Soccer 3-0 (a tav.)
3^ Giornata - 14 marzo 2026 - ore 14.30
U18 Serie D-Athletic Palermo 2-0
Potey Keahson-Future Pro Soccer 3-0 (a tav.)
Classifica: U18 Serie D 9 punti; Athletic Palermo e Potey Keahson 4
Convocati (Classe 2008 - *2007 - **2009) Portieri: Damiano Butano (Ghiviborgo), Iacopo Della Rocca (Trastevere), Lorenzo Maddalon (Varesina). Difensori: Simone Meriggi (Pro Sesto), Davide Costa Pisani (Pistoiese), Fortunate Tony (Legnago), Alessandro Del Pin* (Vigor Lamezia), Adriano Puccio (Union Clodiense), Almamy Soumah* (Tau Altopascio), Giuseppe Lo Iacono (Flegrea Puteolana). Centrocampisti: Alessandro Galeota (Aquila Montevarchi), Modou Jassey* (Chievoverona), Giacomo Agogliati (Oltrepò), Rosario Di Lauro (Ischia), Mattia Penta* (Lentigione), Tommaso Barbini (Orvietana), Gabriele Pio Greco (Milazzo). Attaccanti: Francesco Galastri (Aquila Montevarchi), Riccardo Pigato* (Gozzano), Ndiaga Mouhamadou Sall** (Nardò), Ludovico Di Nella (Club Milano), Gabriele Fantoni (Terranuova Traiana), Alessio Sorace (Martina). Selezionatore: Giuliano Giannichedda.
Staff Tecnico/Dirigenziale
Capo Delegazione: Luigi Barbiero; Consulenza Presidente: Ettore Pellizzari; Segretario Dipartimento Interregionale: Mauro De Angelis; Responsabile Area Tecnica: Massimo Piscedda; Coordinatore Organizzativo: Alberto Branchesi; Segretario: Barbara Coscarella; Allenatore: Giuliano Giannichedda; Allenatore in 2^: Sergio Arnosti; Allenatore dei Portieri: Mirko Corsi; Collaboratore Tecnico: Gianfranco Tosoni; Preparatore atletico: Paolo Troiani; Medico: Gaetano Schiavottiello / dal 13 al 18 Marzo Massimiliano Greggi; Fisioterapista: Andrea Bandini; Match Analyst: Emanuele Bernardi; Magazziniere: Sandro Della Pelle.