Viareggio Cup: La Serie D nei quarti

UYSS NEW YORK(3-5-2): Romano 5; Serna 5 Malvataj 5 Casolare 5; Giannini (25’ st Lopez C. 5), Russo 5 (4’ st Obaidi 5) Candela 5 (20’ st Morany 5) Nitkin 5 Brusi (11’st Lopez S. 5); Khatiashvili 5 (28’st Mitchell 5), Bruno 5. A disp.: -. All.: Spatola 5.

RAPPRESENTATIVA UNDER 18 SERIE D (4-3-3): Maddalon 6,5; Tony 7 Del Pin 7 Soumah 7 (28’ st Lo Iacono 6,5), Puccio 7; Penta 7 (11’ st Di Lauro 7), Galeota 7 (1’ st Barbini 6,5), Jassey 7,5 (11’ st Greco 6,5); Sall 8 (1’ st Di Nella 7,5), Pigato 7,5 (21’ st Fantoni 7,5), Sorace 7,5 (1’ st Costa Pisani 6,5). A disp.: Butano, Della Rocca, Meriggi, Agogliati, Galastri. All.: Giannichedda 7,5.

ARBITRO: Giacometti di Viareggio 6,5,

Guardalinee: De Fazio e Checchi.

MARCATORI: 15’ pt Sorace, 20’ pt e 34’ pt Sall, 45’ pt Jassey, 15’ st Pigato, 32’ st Fantoni su rigore, 37’ st Di Nella.

NOTE: terreno di gioco in ottime condizioni. In tribuna diversi addetti ai lavori. Rec.: pt 1’, st 1’.

VIAREGGIO - Rappresentativa di D travolgente alla Viareggio Cup. Sul campo “Bresciani” di Viareggio, l’Under 18 Serie D ha superato di slancio l’Uyss New York per 7-0 negli ottavi di finale. La selezione della D ha chiuso la pratica nel primo tempo con Sorace al 15’, Sall al 20’ e 34’ e Jassey al 45’. Nel corso della ripresa il tecnico Giannichedda ha cambiato sette elementi ma la sostanza è rimasta la stessa. Al 15’ in gol Pigato, al 32’ Fantoni su rigore e al 37’ Di Nella. Sall oltre all’assist per Sorace ha già firmato cinque reti in meno di 180’. In tre partite l’Under 18 non ha subito gol segnando 13 reti con sette marcatori diversi. Nei quarti di finale la Rappresentativa domani affronterà il Rijeka allo stadio Berni di Badesse.

GIANNICHEDDA. Il tecnico Giuliano Giannichedda: «L’equilibrio è l’aspetto che mi è piaciuto di più di questa squadra che sa quando spingere e quando gestire. Ho cambiato tanto nel corso della gara, ma il livello è rimasto sempre alto. Abbiamo anche variato modulo mantenendo la stessa efficacia. Sono ottimi segnali per una Rappresentativa che è un gruppo motivato con voglia di lavorare, sudare e andare oltre i limiti per capire fino in fondo la propria forza».