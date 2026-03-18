Rappresentativa, la grande chance

TIRRENIA - L’Under 18 Serie D nel suo ventennale alla Viareggio Cup può riscrivere la storia della D nella competizione. Solo una volta in vent’anni, nel 2010, l’Under 18 Serie D è riuscita ad arrivare fino alle semifinali della Viareggio Cup. Domani alle 14.30 con i croati del Rijeka sul campo “Berni” di Badesse (Si) la selezione di Giuliano Giannichedda gioca la sfida valevole per i quarti di finale per la terza volta nelle ultime quattro edizioni. La partita sarà trasmessa in diretta su canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti. Tutti e 23 i convocati sono scesi in campo in questa Viareggio Cup, tante le rotazioni effettuate dallo staff della Rappresentativa nelle precedenti tre partite per risparmiare le forze in una competizione dall’intensità asfissiante. Nessuna rete subita, 13 gol fatti con sette marcatori diversi, numeri che descrivono una squadra completa. Sall è capocannoniere a quota 5 gol giocando solo un gara per intera e due tempi nelle partite successive per un rapporto minuti/gol fatti impressionante. Sorace e Pigato seguono a quota 2 centri. Un sigillo per Penta, Jassey, Fantoni e Di Nella.

GLI AVVERSARI - Il Rijeka è tornato a Viareggio dopo otto anni. Dal 2013 al 2018 i croati sono cresciuti nei risultati e nel peso specifico al Torneo. Non è un caso se il piazzamento migliore il Rijeka l’ha ottenuto nella sua ultima apparizione nella Viareggio Cup. In questa edizione nel Girone 6 è passato come secondo solo per la differenza reti. I croati hanno fermato l’Olympique Thiessois (agli Ottavi nel 2025) sullo 0-0 ed hanno vinto con l’Ojodu City (ai quarti nel 2025 e in semifinale nel 2024) e la Stella Rossa. Agli ottavi dopo aver terminato i tempi regolamentari sull1-1 con il Mavlon (in semifinale nel 2024) l’hanno spuntata ai calci di rigore. La qualità della scuola croata la conoscono tutti in Europa. Nel 2013 è uscito ai Gironi ma ha battuto il Genoa. L’anno seguente si è fermato agli Ottavi con un Milan stellare dopo aver fatto soffrire la Samp ed aver superato ancora una volta il Genoa. Nel 2016 ancora gli ottavi, Rijeka fermato dai rigori dopo aver fatto tremare il Bologna. Nel 2017 un piccolo passo indietro, seconda al Girone per un ko di misura con il Torino. Nel 2018 la prestazione migliore, l’ultima prima di questo 2026. Il Rijeka ha superato il Girone insieme alla Juventus fermata sul 2-2. Agli ottavi ha battuto il Torino mentre ai quarti è stato superato di misura dalla Juventus.