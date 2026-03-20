Viareggio Cup: Serie D fuori per un'autorete fantasma

RAPPRESENTATIVA UNDER 18 SERIE D (4-3-3): Maddalon 6; Costa Pisani 5,5 (38’ st Puccio sv) Tony 7 Del Pin 5,5 Soumah 6; Galeota 6 (34’ st Di Lauro sv) Jassey 6 (17’ st Greco 6) Penta 6 (38’ st Fantoni sv); Pigato 6 (17’ st Di Nella 6,5) Sall 7 (34’ st Agogliati sv) Sorace 5,5 (17’ st Galastri 5,5). A disp.: Butano, Della Rocca, Meriggi, Barbini, Lo Iacono. All.: Giannichedda 7.

RIJEKA (4-3-2-1): Kovac 7,5; Vesligaj 6,5 (20’st Peteh 6) Kitin 6 Tomic 6 Miskulin 6; Jaiteh 6 Sibi 6 (47’ st Simunic 6); Grulovic 6,5 (40’ st Bogovic sv), Beviakva 5,5 (1’ st Serfi 6), Samateh 7 (40’ st Markovic sv); Murica 6,5. All: Gajzler 6,5.

ARBITRO: Norci di Arezzo 4.

Guardalinee: Giambini e Bertozzi.

MARCATORI: 6’ st Samateh (RI), 26’ st Sall (RA), 33’ st Costa Pisani (RA) autorete.

AMMONITI: Beviakva (RI), Samateh (RI), Serfi (R), Sall (D).

NOTE: Al 26’ st Kovac (RI) ha parato un rigore a Sall (RA). In tribuna diversi addetti ai lavori, il consulente per la presidenza Ettore Pellizzari, il responsabile dell’area tecnica e il coordinatore organizzativo delle Rappresentative Lnd Massimo Piscedda e Alberto Branchesi. Rec.: pt 2, st 7.

BADESSE - La Rappresentativa si ferma ai quarti, il Rijeka in semifinale grazie a un gol fantasma visto soltanto da un guardalinee.

IN EQUILIBRIO - Buona partenza del Rijeka con alcune azioni degne di nota. La prima risposta della Rappresentativa Serie D arriva al 16’ con un tiro di Sall rimpallato. Il Rijeka ci riprova con Murica ma senza esito. Prima grande occasione per la D al 24’: azione di Sall alla Osimhen per l’attacco alla profondità, buono il tiro ma Kovac dice di no con un intervento prodigioso. Il Rijeka non va troppo per il sottile nell’entrate ma l’arbitro è avaro nel tirare fuori i cartellini. Vicino al gol anche Sumah di testa. Nella ripresa al primo vero affondo passa il Rijeka: Samateh conquista un pallone sulla trequarti e vola in area: il suo primo tiro viene respinto da Maddalon che nulla può sul tap-in. La Rappresentativa subito vicino al pari con Del Pin di testa è di poco fuori.

RIGORE - Al 25’ st abbraccio rugbistico prolungato in area del Rijeka di Tomic ai danni di Tony e l’arbitro fischia il rigore. Dal dischetto Sall ma Kovac intuisce ma sul tap-in Sall ribadisce in rete rimettendo in equilibrio la gara. Ma al 28’ st Sall, dopo essere stato oggetto di falli a ripetizione, compie un’entrata dura su Sibi e si fa male ed è costretto alla resa. Episodio cruciale-

VIAREGGIO CUP SENZA GLT - Quando riprende il gioco (33’ st) punizione in favore dei croati, la palla arriva in area e Costa Pisani l’appoggia al portiere di testa che blocca. Per il guardalinee ha oltrepassato la linea di porta tra lo stupore generale e anche dello stesso arbitro che però poi assenconda la decisione del guardalinee, l’unico ad aver visto la palla in rete. Gli stessi calciatori croati hanno impiegato qualche secondo per comprendere di essere di nuovo in vantaggio. Alla Viareggio Cup non c’è la GLT (Goal Line Technology). Dalla ripetuta visione delle immagini Maddalon, portiere della Rappresentativa, con le mani tiene il pallone in campo. La Rappresentativa si getta in avanti alla ricerca del pari. Nel recupero Di Nella incrocia bene ma Kovac vola alla sua sinistra e devia chiudendo così i giochi.

GIANNICHEDDA - Il tecnico Giuliano Giannichedda: «Abbiamo fatto fatica a giocare a calcio subendo falli sistematici. Dispiace perché i giovani partecipano a questo torneo per mettere in mostra le loro qualità ed è mortificante trovare un ostruzionismo che nulla ha a che vedere con il gioco del calcio. Questa sconfitta per quanto dolorosa non deve cancellare quanto di buono i ragazzi hanno fatto in questo torneo, anche in questa gara, dimostrando carattere nei momenti più difficili. Passa anche da queste sfide il percorso di crescita».

BARBIERO - Luigi Barbiero, capo delegazione della Rappresentativa: «Complimenti al tecnico Giannichedda, a tutto lo staff ma soprattutto ai calciatori per l’impegno, la dedizione e il senso di appartenenza. Il torneo che hanno giocato è uno spot per l’intero movimento dilettantistico, è la prova che il progetto Giovani Lnd funziona. Un ringraziamento alle società per la disponibilità e al presidente Abete per la sensibilità e l’attenzione riservate alla Rappresentativa Serie D».

UNDER 18 SERIE D

Giannichedda (all.) 7

Esce dalla Viareggio Cup a testa alta. La sua Rappresentativa da applausi nelle prime tre gare, nei quarti va fuori per un’autorete vista soltanto dal guardalinee.

Maddalon 6

Sul gol di Samateh respinge la prima bordata, nulla da fare sul tap-in. Co-protagonista con Costa Pisani nell’autorete fantasma. Piace anche a club di Serie A.

Costa Pisani 5,5

Il suo appoggio di testa determina l’episodio decisivo del gol visto solo dal guardalinee.

Puccio (38’ st ) sv

Combatte nel marasma finale.

Tony 7

Tra i migliori in campo. Placcato in area croata conquista il calcio di rigore.

Del Pin 5,5

Da un suo errore nasce il primo gol croato.

Soumah 6

Buona gara. Brilla per i lanci.

Galeota 6

Mantiene bene la posizione.

Di Lauro (34’ st) sv

Qualche sportellata nel finale

Jassey 6

Meno brillante delle altre gare viareggine. Ha visione di gioco

Greco (17’ st ) 6

Bravo in alcune chiusure.

Penta 6

Lavoro non facile contro il folto centrocampo croato.

Fantoni (38’ st) sv

Prova qualche sgroppata ma senza fortuna.

Pigato 6

Lotta in area croata senza trovare lo spunto vincente.

Di Nella (17’ st) 6,5

Vicino al gol nel recupero.

Sall 7

Segna il gol del momentaneo pareggio su ribattuta dopo aver sbagliato il calcio di rigore. Esce per infortunio. Sei gol al Viareggio.

Agogliati (34’ st) sv

Ci prova ma non trova il guizzo.

Sorace 5,5

Poco servito, cala alla distanza.

Galastri (17’ st) 5,5

Guardato a vista, non incide.