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Scafatese promossa in Serie C

Scafatese promossa in Serie C

Dopo sedici anni i gialloblù tornano in Lega Pro. Promozione conquistata con sei turni d'anticipo
1 min
Prima promozione stagionale dalla Serie D alla C. La conquista la Scafatese (girone G) con sei turni d'anticipo. Il club salernitano ritorna tra i professionisti dopo sedici anni. Grande festa a Scafati con il presidente Felice Romano portato in trionfo. Per il tecnico Giovanni Ferraro un meritato successo. Favorita sin dalla scorsa estate, la Scafatese ha avuto il merito di compiere un percorso regolare nel raggruppamento con formazioni campane, laziali e sarde.  

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