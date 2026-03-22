Scafatese promossa in Serie C

Prima promozione stagionale dalla Serie D alla C. La conquista la Scafatese (girone G) con sei turni d'anticipo. Il club salernitano ritorna tra i professionisti dopo sedici anni. Grande festa a Scafati con il presidente Felice Romano portato in trionfo. Per il tecnico Giovanni Ferraro un meritato successo. Favorita sin dalla scorsa estate, la Scafatese ha avuto il merito di compiere un percorso regolare nel raggruppamento con formazioni campane, laziali e sarde.

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