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Recuperi: vince il Desenzano e vola in vetta 

Recuperi: vince il Desenzano e vola in vetta 

Cambio al vertice nel girone D. Cade il Milan Futuro contro la Real Calepina. Tris dell'Enna contro il Milazzo
1 min
ROMA - Oggi si sono giocati gtre recuperi del campionato di Serie D. Termoli-Sammaurese (F) è stata ancora rinviata a data da destinarsi.  Tre punti pesantissimi per il Desenzano che vola in testa al girone D. Cade ancora il Milan Futuro (B) in casa della Real Calepina. Con un tris l'Enna (I) ha superato il Milazzo

Girone B: Real Calepina-Milan Futuro 1-0 (18' st Oboe)

Girone D: Tropical Coriano-Desenzano 0-1 (41' pt Procaccio su rigore)

Girone I: Enna-Milazzo 3-1 (38' pt F. Tchaouna, 13'st Distratto, 20' st Distratto - 27' st Franchina) 

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