Domani cinque anticipi di campionato: Folgore Caratese-Oltrepò per la C
Alle ore 15 Brian Lignano-Portogruaro (C), Calvi Noale-Adriese (C), Paganese-Afragolese (H), alle ore 18.30 Vogherese-Casatese Merate (B) e alle ore 20.30 la sfida decisiva per lo storico salto in Lega della squadra brianzola. Domenica Brusaporto-Milan Futuro in diretta su Vivo Azzurro Tv anche sul canale YouTube della Lnd
ROMA - Cinque anticipi apriranno domani pomeriggio la trentunesima giornata del campionato Serie D, la quattordicesima del girone di ritorno: alle ore 15 Brian Lignano-Portogruaro (C), Calvi Noale-Adriese (C), Paganese-Afragolese (H), alle ore 18.30 Vogherese-Casatese Merate (B) e alle ore 20.30 Folgore Caratese-Oltrepò (B).
Le telecamere di Vivo Azzurro Tv si sposteranno nel Girone B per Brusaporto-Milan Futuro, in programma domenica alle ore 15 e in diretta anche sul canale YouTube della Lnd. Collegamento dallo stadio Comunale di Brusaporto a partire dalle ore 14.45 per i contributi da bordocampo in esclusiva.