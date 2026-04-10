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Domani cinque anticipi di campionato: Folgore Caratese-Oltrepò per la C

Domani cinque anticipi di campionato: Folgore Caratese-Oltrepò per la C

Alle ore 15 Brian Lignano-Portogruaro (C), Calvi Noale-Adriese (C), Paganese-Afragolese (H), alle ore 18.30 Vogherese-Casatese Merate (B) e alle ore 20.30 la sfida decisiva per lo storico salto in Lega della squadra brianzola. Domenica Brusaporto-Milan Futuro in diretta su Vivo Azzurro Tv anche sul canale YouTube della Lnd
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ROMA -  Cinque anticipi apriranno domani pomeriggio la trentunesima giornata del campionato Serie D, la quattordicesima del girone di ritorno: alle ore 15 Brian Lignano-Portogruaro (C), Calvi Noale-Adriese (C), Paganese-Afragolese (H), alle ore 18.30 Vogherese-Casatese Merate (B) e alle ore 20.30 Folgore Caratese-Oltrepò (B).

Le telecamere di Vivo Azzurro Tv si sposteranno nel Girone B per Brusaporto-Milan Futuro, in programma domenica alle ore 15 e in diretta anche sul canale YouTube della Lnd. Collegamento dallo stadio Comunale di Brusaporto a partire dalle ore 14.45 per i contributi da bordocampo in esclusiva. 

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