Oggi tre recuperi: c'è Reggina-Enna

ROMA - Oggi nel campionato di Serie D si giocano tre importanti recuperi Alle ore 16 si gioca la partita del girone F Termoli-Sammaurese (arbitro Bassetti di Lucca). Nel girone I alle 15 Reggina-Enna (Piccolo di Pordenone) e alle 17.30 Milazzo-Vigor Lamezia (Valentini di Bari). Molto delicata la gara del Granillo perché la Reggina è in corsa per il salto in C. Mentre nella sfida a Termoli la Sammaurese si gioca le ultime chance per evitare la retrocessione diretta in Eccellenza. Ancora non è stata definita la data di Nuova Igea Virtus-Vibonese (31ª giornata) rinviata lo scorso 12 aprile per le avverse condizioni metereologiche.

Venerdì 17 Aprile alle 20 si disputa l’anticipo della 32ª giornata del girone C Este-Union Clodiense (Framba di Torino).

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