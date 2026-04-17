Giovani D Valore: Trastevere in vetta. Crema e Fossombrone ok

ROMA - Il Dipartimento Interregionale ha reso noto l’ultimo aggiornamento delle classifiche di “Giovani D Valore” relative al girone di ritorno. Da questa stagione, infatti, il premio per i club più virtuosi nell’impiego degli under oltre la quota obbligatoria prevede due graduatorie distinte al termine del girone d’andata e del girone di ritorno, quest’ultimo ad esclusione delle ultime quattro giornate di campionato. I punteggi assegnati fanno riferimento fino alla 30ª giornata e non comprendono ancora i bonus previsti al punto 3 del regolamento. Di seguito le prime cinque posizioni per ogni girone di Serie D: