Giovani D Valore: Trastevere in vetta. Crema e Fossombrone ok
ROMA - Il Dipartimento Interregionale ha reso noto l’ultimo aggiornamento delle classifiche di “Giovani D Valore” relative al girone di ritorno. Da questa stagione, infatti, il premio per i club più virtuosi nell’impiego degli under oltre la quota obbligatoria prevede due graduatorie distinte al termine del girone d’andata e del girone di ritorno, quest’ultimo ad esclusione delle ultime quattro giornate di campionato. I punteggi assegnati fanno riferimento fino alla 30ª giornata e non comprendono ancora i bonus previsti al punto 3 del regolamento. Di seguito le prime cinque posizioni per ogni girone di Serie D:
Girone A: Chisola 771 punti, Biellese 534, Derthona 433, Novaromentin 433, Asti 390
Girone B: Varesina 1188, Oltrepò 400, Vogherese 356, Brusaporto 300, Casatese Merate 297
Girone C: Legnago 597, Calvi Noale 441, Este 389, Adriese 337, Conegliano 312
Girone D: Crema 732, Pro Sesto 641, Imolese 434, Tropical Coriano 287, Pistoiese 278
Girone E: Sporting Trestina 761, Terranuova Traiana 629, Orvietana 626, Ghiviborgo 470, Aquila Montevarchi 388
Girone F: Fossombrone 448, Inter Sm Sammaurese 384, Sora 349, Ostiamare 270, Recanatese 220
Girone G: Trastevere 521, Atletico Lodigiani 334, Monastir 332, Real Monterotondo 286, Ischia 251
Girone H: Ferrandina 591, Nardò 382, Taurus Acerrana 200, Afragolese 196, Flegrea Puteolana 116
Girone I: Milazzo 299, Castrumfavara 248, Città di Gela 246, Reggina 209, Athletic Palermo 157.
BONUS PER LA CLASSIFICA
a) Alle società che utilizzano i giovani delle classi indicate, almeno per tutto il primo tempo, verrà riconosciuto un bonus come di seguito riportato:
- quattro giovani 10 punti a gara
- cinque giovani 20 punti a gara
- sei giovani 30 punti a gara
b) Alla società vincente la finale del campionato Juniores Under 19 verrà riconosciuto un bonus pari 10% in più dei punti totalizzati. Alla Società perdente del 5% in più;
c) Alle società che svolgono l'intera l'attività di settore giovanile (allievi, giovanissimi, esordienti, pulcini indipendentemente se trattasi di Campionati Regionali o Provinciali) verrà riconosciuto un bonus, pari al 10%· in più dei punti totalizzati. Per attività di settore giovanile si intende quella svolta con i tesserati con la medesima matricola F.I.G.C. della prima squadra della Società e non saranno, pertanto, validi eventuali accordi con Società "gemellate" o altre tipologie di collaborazione sportiva.
I PREMI
Di seguito gli importi previsti per i cinque premi per ciascun girone nelle due distinte graduatorie: € 25.000,00 alla 1ª classificata, di € 15.000,00 alla 2ª, di € 10.000,00 alla 3ª, di € 5.000,00 alla 4ª e di € 2.500,00 alla 5ª. In caso di parità in graduatoria tra due o più squadre, acquisirà il diritto quella meglio classificata nella Coppa Disciplina nell'ambito del girone di riferimento, secondo le classifiche pubblicate con Comunicato Ufficiale del Dipartimento Interregionale al termine della stagione sportiva 2025/2026.
ESCLUSIONI DALLA GRADUATORIA
a) le società che non parteciperanno al campionato nazionale Juniores Under 19 2025/2026 (quello regionale per le squadre delle regioni Sicilia e Sardegna) ovvero si ritireranno nel corso del Campionato, ovvero rinunceranno a disputare gare ufficiali del campionato di Serie D, Coppa Italia e campionato nazionale Juniores Under 19;
b) le società che al termine del campionato di Serie D 2025/2026 retrocederanno al campionato di Eccellenza;
c) le società che al termine del girone di andata non hanno presentato tutte le liberatorie secondo le modalità previste dal C.U. n. 154 del 6/6/2025 del Dipartimento Interregionale.