“D Club”, si parte: i tifosi votano i protagonisti della Serie D 2025/2026

Il grande calcio dilettantistico torna protagonista con la 13ª edizione del D Club . Il Dipartimento Interregionale passa la palla ai tifosi per premiare i migliori della stagione attraverso il voting ideato insieme ai media partner Corriere dello Sport e Tuttosport: da oggi fino all’8 maggio, tutti gli appassionati della massima serie dilettantistica potranno scegliere i loro preferiti tra i candidati selezionati per le categorie portiere, difensore, centrocampista, attaccante, under e allenatore nei sondaggi pubblicati sui siti web dei due quotidiani sportivi.

Il contest entra nel vivo allo sprint finale: la finestra per votare coinciderà, infatti, con le ultime due giornate del campionato in cui si decideranno le ultime vincitrici dei nove giorni e si infiammerà la lotta salvezza.

Come funziona il voting - In totale sono 72 le nomination in concorso, ogni utente potrà esprimere la propria preferenza per ogni categoria una sola volta.

Una volta chiuso il voting online, le preferenze degli utenti si sommeranno a quelli espressi dalla "Giuria D Club” composta dai giornalisti sportivi competenti della categoria e dai tecnici. La premiazione dei vincitori si svolgerà il 27 maggio al Teatro Rossini di Roma, occasione in cui verranno anche consegnati alcuni prestigiosi premi alla carriera e il premio al top gol e alla top parata della stagione.

D CLUB - Le nomination della 13ª edizione

PORTIERI - Clicca qui per votare

Bohli (Sanremese)

Butano (Ghiviborgo)

Della Rocca (Trastevere)

Desjardins (Tuttocuoio)

Leonardo (Scafatese)

Mocanu (Union La Rocca Altavilla)

Offredi (Rovato Vertovese)

Pagnini (Terranuova Traiana)

Salvalaggio (Folgore Caratese)

Salvati (Ancona)

Spurio (Real Normanna)

Wodzicki (Nocerina)

DIFENSORI - Clicca qui per votare

Biondini (Folgore Caratese)

Cecconi (Aquila Montevarchi)

Chiricallo (Pro Sesto)

D'Orsi (Prato)

Giacomazzi (Este)

Gennari (Pistoiese)

Milani (Casatese Merate)

Pane (Sestri Levante)

Saltarelli (Vado)

Tangorre (Città di Fasano)

Tony (Legnago)

Tuia (Flaminia Civitacastellana)

CENTROCAMPISTI - Clicca qui per votare

Bacciardi (Grosseto)

Ciccone (Vado)

Fabri (Seravezza)

Fusco (Palmese)

Gori (Desenzano)

Labriola (Paganese)

Lupano (Sangiuliano City)

Miccoli (Ligorna)

Palma (Leon)

Radrezza (Union Clodiense Chioggia)

Spinosa (Ostiamare)

Tentoni (Varese)

ATTACCANTI - Clicca qui per votare

Carcani (Tau Altopascio)

Chessa (Castellanzese)

De Marco (Francavilla)

Lorusso (Trastevere)

Malcore (Barletta)

Marzierli (Grosseto)

Minessi (Pro Palazzolo)

Naamad (Biellese)

Resouf (Martina)

Scotto (Treviso)

Sparacello (L’Aquila)

Zerbato (Caldiero Terme)

UNDER - Clicca qui per votare

Braida (Casatese Merate)

Brusa (Chisola)

Calabrò (Sambiase)

Costa Pisani (Pistoiese)

Di Lauro (Ischia)

Greco (Milazzo)

Perez (Derthona)

Puccio (Union Clodiense Chioggia)

Ratti (Brusaporto)

Vadjunec (Treviso)

Valori (Scandicci)

Vaz (Varesina)

ALLENATORI - Clicca qui per votare

Belmonte (Folgore Caratese)

Catalano (Savoia)

D’Antoni (Ostiamare)

Delpiano (Scanzorosciate)

Di Gaetano (Nissa)

Gorini (Treviso)

Maurizi (Ancona)

Paci (Barletta)

Pastorino (Ligorna)

Pedrelli (Lentigione)

Seccardini (Atletico Ascoli)

Taccola (Scandicci)