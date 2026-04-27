Vado e Ostiamare promosse in Lega Pro 

ROMA - Dopo le promozioni con molto anticipo di Scafatese (G), Treviso (C) e Grosseto, nonché di Barletta (H) e Folgore Caratese (B), hanno conquistato il salto in Lega Pro anche il Vado (A) dopo 78 anni di attesa e l'Ostiamare (F) dopo 35 anni. Festa grande per il club ligure del vulcano presidente Franco Tarabotto e per quello laziale del patron Daniele De Rossi che ha saputo della vittoria del campionato da parte della formazione allenata da David D'Antoni dopo la sfida Genoa-Como a Marassi vinta dal club lariano. Commozione per DDR per il successo della squadra lidense. In Serie D mancano ancora due promozioni in C: nei gironi D e I. Domenica prossima ultima giornata della regular season.

© RIPRODUZIONE RISERVATA