Poule scudetto, ecco le semifinali

ROMA - Il cammino per la conquista dello Scudetto Serie D 2025-26 è arrivato alle semifinali, organizzate in partite di andata e ritorno, in programma il 24 e 31 maggio alle ore 16. Questi gli accoppiamenti: Desenzano-Scafatese e Barletta-Vado. La squadra che gioca la prima partita in casa è stata stabilita dal sorteggio. Si qualifica alla finale il club che nei due incontri avrà totalizzato il maggior numero di punti; in caso di parità quello che al termine della partita di ritorno avrà segnato il maggior numero di reti. I gol in trasferta non hanno valore doppio. In caso di ulteriore parità l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore.

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