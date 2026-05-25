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D Club: mercoledì la premiazione al Teatro Rossini di Roma 

D Club: mercoledì la premiazione al Teatro Rossini di Roma 

Ecco i vincitori dela 13ª edizione : Spurio (Real Normanna, portiere), Milani (Casatese Merate, difensore), Fusco (Palmese, centrocampista), Scotto (Treviso, attaccante), Brusa (Chisola, under) e il tecnico Seccardini dell'Atletico Ascoli
1 min

ROMA - Andrea Spurio (Real Normanna - portiere), Nicolò Milani (Casatese Merate - difensore), Giulio Fusco (Palmese - centrocampista), Luigi Scotto (Treviso - attaccante), Federico Brusa (Chisola - under) e Simone Seccardini (Atletico Ascoli - allenatore) sono i vincitori della tredicesima edizione del D Club, iniziativa ideata dal Dipartimento Interregionale della LND insieme a Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport. I più votati dai tifosi tra le 72 nomination nelle sei categorie in concorso saranno premiati il 27 maggio alle ore 16.30 al Teatro Rossini di Roma.

TOP GOL E TOP PARATA - Nel corso dell’evento moderato dal giornalista Giorgio Marota del Corriere dello Sport-Stadio, spazio anche ad altri riconoscimenti speciali e ai premi super top gol e super top parata: i più votati nel contest sull'account Instagram della LND sono Riccardo Vitelli (Montespaccato) e Gabriel Furghieri (Prato).

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