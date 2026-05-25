ROMA - Andrea Spurio (Real Normanna - portiere), Nicolò Milani (Casatese Merate - difensore), Giulio Fusco (Palmese - centrocampista), Luigi Scotto (Treviso - attaccante), Federico Brusa (Chisola - under) e Simone Seccardini (Atletico Ascoli - allenatore) sono i vincitori della tredicesima edizione del D Club, iniziativa ideata dal Dipartimento Interregionale della LND insieme a Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport. I più votati dai tifosi tra le 72 nomination nelle sei categorie in concorso saranno premiati il 27 maggio alle ore 16.30 al Teatro Rossini di Roma.