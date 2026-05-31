Finale scudetto: Vado-Scafatese
I liguri hanno eliminato il Barletta, i campani hanno superato il Desenzano. Sabato 6 giugno alle ore 16 allo stadio "Bonolis" di Teramo la sfida decisiva per il tricolore
ROMA - Vado e Scafatese si giocheranno il titolo di Campione d’Italia della Serie D 2025-26 nella finale della Poule Scudetto in programma sabato 6 giugno alle ore 16 allo Stadio Comunale “Bonolis” di Teramo. Decisive le gare di ritorno delle semifinali Vado-Barletta e Scafatese-Desenzano. All’andata i gialloblù salernitani e i lombardi avevano pareggiato 1-1, con la Scafatese che si è imposta 1-0 al ritorno con gol di Suhs. I liguri, invece, sono riusciti a ribaltare la sconfitta per 2-1 dell’andata, vincendo 2-0 in casa al ritorno con le reti di Vita e Pisanu.