Finale scudetto: Vado-Scafatese

ROMA -si giocheranno il titolo di Campione d’Italia dellanella finale della Poule Scudetto in programma sabatoalle ore 16 allo Stadio Comunale “” di. Decisive le gare di ritorno delle semifinali. All’andata i gialloblù salernitani e i lombardi avevano pareggiato 1-1, con la Scafatese che si è imposta 1-0 al ritorno con gol di Suhs. I liguri, invece, sono riusciti a ribaltare la sconfitta per 2-1 dell’andata, vincendo 2-0 in casa al ritorno con le reti di Vita e Pisanu.