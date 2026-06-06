Oggi finale scudetto Vado-Scafatese

TERAMO - Vado e Scafatese, entrambe già promosse in Lega Pro, chiuderanno oggi pomeriggio la loro stagione. La formazione ligure e e quella campanasi si affrontano al "Bonolis" di Teramo per lo Scudetto della Serie D. Fischio d'inizio ore 16. La gara è trasmessa sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti. Arbitro: Marco Costa di Busto Arsizio. Guardalinee: Matteo Panella di Ciampino e Riccardo Targa di Padova.

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