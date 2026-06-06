Scafatese tricolore

VADO (4-3-3): Bellocci 6,5; Rosa 5,5 Bondioli 4 M. Lazzarini 5 Lupinacci 5 (29’ st Cecchinato); De Rinaldis 6 (32’ st P. Lazzarini) Pisanu 5 (7’ st Sacco 6) Abonckelet 5; Arras 6 Vita 5 (24’ st Bussaglia 5,5) Raffini sv (24’ pt Gulinelli 4). A disp.: Gattuso, Alfiero, Stampi, Alluci. All.: Sesia 6.

SCAFATESE (4-3-3): Leonardo 6,5; Guerra 6,5 (12’ st Calzone 6) Baldan 6,5 Suhs 6,5 Di Santo 7; Acquadro 7 Sicurella 7 (8’ st Faiello 6) A. Esposito 7,5; Palmieri 8 (37’ st Altobello 6) Volpicelli 7,5 (11’ st Badji 6) Convitto 6,5 (24’ st Istrice 6). A disp.: Becchi, Dambros, Molinaro, Conteh. All.: Ferraro 7,5.

ARBITRO: Costa di Busto Arsizio 5,5.

Guardalinee: Panella e Targa.

Quarto uomo: Giordani.

MARCATORI: 14’ pt A. Esposito, 38’ pt Volpicelli, 42’ pt Palmieri, 6’ st Sicurella, 28’ st Palmieri, 39’ st Acquadro.

ESPULSI: 21’ pt Bondioli (V) e 37’ pt Gulinelli (V) per fallo da ultimo uomo.

AMMONITI: Sesia (tecnico Vado) per proteste.,

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Giornata calda. Presenti entrambe le tifoserie. Spettatori 1500 circa. Angoli 0-3. Rec.: 2’ pt, - st. Gara trasmessa in streaming da Vivo Azzurro Tv e su Youtube canale Lnd. La premiazione ha visto coinvolti anche il vicepresidente Figc Daniele Ortolano, il vicepresidente Lnd, nonché presidente del CR Liguria, Ivaldi e per il Dipartimento Interregionale il segretario Mauro de Angelis e i consiglieri Gardellini, Caldaroni, Bertapelle e Dello Iacono. Un riconoscimento anche alla quaterna premiata dal designatore CAN D Braschi e dal componente della commissione Stagnoli.

TERAMO - Grande festa gialloblù. La Scafatese batte nettamente il Vado (6-0) e conquista lo scudetto di Serie D allo stadio Bonolis di Teramo. Stagione eccezionale per Scafati che bissa la promozione in Serie C con il tricolore della D che potrà sfoggiare sulle maglie nel prossimo campionato in Lega Pro. Nulla da fare per il Vado, zavorrato da una doppia espulsione già nel primo tempo.

PREMIAZIONE - A consegnare il trofeo nelle mani del capitano dei campani Esposito il presidente Lnd Giancarlo Abete insieme al coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero.

NOVANTUNESIMO - Sorride Giovanni Ferraro, allenatore della Scafatese: «Vittoria meritata al di là della superiorità numerica. Ottimo il nostro approccio alla gara. Dedico questo successo ai nostri tifosi e al presidente Felice Romano, un imprenditore di successo che è nel calcio per vincere. Dopo aver conquistato la promozione in C con largo anticipo, adesso regaliamo questo trofeo a una tifoseria passionale». «C’è poco da fare - dice Marco Sesia, tecnico del Vado - quando al 37’ del primo tempo sei già in nove. Complimenti alla Scafatese che è la squadra più forte della categoria. Siamo arrivati in finale dopo un percorso difficile. Avremmo voluto giocarla in una maniera diversa. Però è andata così. Ringrazio la mia squadra e la società. La promozione in C il momento più bello».