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Spareggi: domani Taranto-Gladiator per la D

Spareggi: domani Taranto-Gladiator per la D

In Eccellenza sono in palio gli ultimi sette posti per la promozione. Gare di ritorno. Santegidiese-Grassina si gioca al "Fadini" di Giulianova
2 min

ROMA - Ultimi 90’, più eventuali supplementari e rigori, per assegnare i residui sette posti in palio per la Serie D 2026/2027.  Le finaliste degli spareggi di Eccellenza scenderanno in campo domani per le sfide di ritorno del secondo turno: si comincia alle ore 16 con Pietralunghese-Ilvamaddalena, per tutte le altre il calcio d'inizio è alle ore 16.30.

Rispetto al programma iniziale, cambia la sede di due incontri: Santegidiese-Grassina si giocherà al "Rubens Fadini" di Giulianova e non più al Comunale di Sant'Egidio alla Vibrata per motivi di ordine pubblico, mentre Levico Terme-Certosa andrà in scena al “Briamasco” di Trento per l’indisponibilità del Comunale di Levico Terme.

 

SPAREGGI DI ECCELLENZA - Secondo Turno (Ritorno)

Soncinese-Solbiatese (andata: 0-2; arbitro: Frigo di Parma; Comunale "Campo n. 1" – Soncino, CR)
Lascaris-Fezzanese (1-3; Lelli di Cesena; Comunale "G. Soffietti B" – Pianezza, TO)
Levico Terme-Certosa (2-1; Miletto di Alba-Bra; Comunale Viale Lido - Levico Terme, TN)
Santegidiese-Grassina (1-2; Farina di Ostia Lido; campo "Rubens Fadini" di Giulianova, TE)
Pietralunghese-Ilvamaddalena (1-1; Mascelloni di Grosseto; Comunale "Vincenzo Martinelli" – Pietralunga, PG)
Avola-Kamarat (1-0; Ghiurca di Torino; stadio "Meno Di Pasquale" – Avola, SR)
Taranto-Gladiator (0-0; Femia di Locri; stadio "Italia" – Massafra, TA)

 

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