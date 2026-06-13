Spareggi: domani Taranto-Gladiator per la D
ROMA - Ultimi 90’, più eventuali supplementari e rigori, per assegnare i residui sette posti in palio per la Serie D 2026/2027. Le finaliste degli spareggi di Eccellenza scenderanno in campo domani per le sfide di ritorno del secondo turno: si comincia alle ore 16 con Pietralunghese-Ilvamaddalena, per tutte le altre il calcio d'inizio è alle ore 16.30.
Rispetto al programma iniziale, cambia la sede di due incontri: Santegidiese-Grassina si giocherà al "Rubens Fadini" di Giulianova e non più al Comunale di Sant'Egidio alla Vibrata per motivi di ordine pubblico, mentre Levico Terme-Certosa andrà in scena al “Briamasco” di Trento per l’indisponibilità del Comunale di Levico Terme.
SPAREGGI DI ECCELLENZA - Secondo Turno (Ritorno)
Soncinese-Solbiatese (andata: 0-2; arbitro: Frigo di Parma; Comunale "Campo n. 1" – Soncino, CR)
Lascaris-Fezzanese (1-3; Lelli di Cesena; Comunale "G. Soffietti B" – Pianezza, TO)
Levico Terme-Certosa (2-1; Miletto di Alba-Bra; Comunale Viale Lido - Levico Terme, TN)
Santegidiese-Grassina (1-2; Farina di Ostia Lido; campo "Rubens Fadini" di Giulianova, TE)
Pietralunghese-Ilvamaddalena (
Avola-Kamarat (1-0; Ghiurca di Torino; stadio "Meno Di Pasquale" – Avola, SR)
Taranto-Gladiator (0-0; Femia di Locri; stadio "Italia" – Massafra, TA)