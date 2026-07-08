In D tredici domande di ripescaggio
COVISOD - La documentazione presentata sarà ora oggetto di valutazione da parte della Co.Vi.So.D, la quale ne comunicherà l’esito entro il 14 luglio. In caso di parere positivo, le società saranno inserite nell’apposita graduatoria di ripescaggi per il completamento dell’organico del campionato. Nell’eventualità di parere negativo, sarà possibile effettuare ricorso entro le ore 14 del 17 luglio. La commissione di vigilanza si esprimerà in merito entro il 28 luglio.