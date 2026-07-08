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In D tredici domande di ripescaggio 

In D tredici domande di ripescaggio 

Oggi alle 14 si sono chiusi i termini. Adesso le richieste sono al vaglio della CovisoD (entro il 14 luglio i primi verdetti). Tra i club in lizza anche Messina, Taranto e Viareggio
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ROMA -  Sono tredici i club che hanno presentato domanda di ammissione al campionato di Serie D 2026/2027 alla chiusura dei termini previsti alle ore 14 di oggi. Seconde di Eccellenza: Ars et Labor Ferrara, Fiorenzuola, Grassina, Ilvamaddalena, Kamarat, Lascaris, Taranto, Viareggio. Retrocesse Serie D: Castellanzese, Derthona, Imolese, Messina, Tropical Coriano

COVISOD - La documentazione presentata sarà ora oggetto di valutazione da parte della Co.Vi.So.D, la quale ne comunicherà l’esito entro il 14 luglio. In caso di parere positivo, le società saranno inserite nell’apposita graduatoria di ripescaggi per il completamento dell’organico del campionato. Nell’eventualità di parere negativo, sarà possibile effettuare ricorso entro le ore 14 del 17 luglio. La commissione di vigilanza si esprimerà in merito entro il 28 luglio.

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