La Serie D in campo con Molten

ROMA - Anche nella stagione 2026-27 ilsarà il pallone ufficiale della. Il modello che si vedrà in campo in tutte le gare legate al campionato di vertice dilettantistico è l’, una sintesi di tecnologia avanzata, durabilità e alte prestazioni agonistiche che gode della prestigiosa certificazione, marchio di garanzia internazionale che ne attesta i più elevati standard qualitativi.

BARBIERO - A commentare la scelta il coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero: «Ringrazio Molten e Gianni Lanfranco, presidente di Advanced Distribution che cura il mercato italiano, per aver pensato e realizzato un pallone personalizzato per le società della Serie D, creando una unione di brand vincente anche sui campi da gioco. Dopo oltre 5.000 partite disputate la scorsa stagione tra campionato, coppa e campionato Under 19, società e calciatori hanno espresso un giudizio unanime su prestazioni tecniche e affidabilità di altissimo livello. Per la Lnd e per il Dipartimento dotare i club di uno strumento di gioco all’avanguardia è una priorità, siamo molto contenti di avere un pallone che offre tutte queste garanzie».