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La Serie D in campo con Molten

La Serie D in campo con Molten

Vantaggio è il nome del pallone ufficiale. Tecnologia all'avanguardia. Barbiero: «Una scelta di qualità testata positivamente in oltre 5000 gare e approvata dai club»
2 min
ROMA - Anche nella stagione 2026-27 il Molten Vantaggio sarà il pallone ufficiale della Serie D. Il modello che si vedrà in campo in tutte le gare legate al campionato di vertice dilettantistico è l’F5N3150 Hybrid, una sintesi di tecnologia avanzata, durabilità e alte prestazioni agonistiche che gode della prestigiosa certificazione FIFA Quality, marchio di garanzia internazionale che ne attesta i più elevati standard qualitativi. 

BARBIERO - A commentare la scelta il coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero: «Ringrazio Molten e Gianni Lanfranco, presidente di Advanced Distribution che cura il mercato italiano, per aver pensato e realizzato un pallone personalizzato per le società della Serie D, creando una unione di brand vincente anche sui campi da gioco. Dopo oltre 5.000 partite disputate la scorsa stagione tra campionato, coppa e campionato Under 19, società e calciatori hanno espresso un giudizio unanime su prestazioni tecniche e affidabilità di altissimo livello. Per la Lnd e per il Dipartimento dotare i club di uno strumento di gioco all’avanguardia è una priorità, siamo molto contenti di avere un pallone che offre tutte queste garanzie».

Scheda Tecnica e Caratteristiche Il Molten Vantaggio F5N3150 Hybrid integra soluzioni tecnologiche di ultima generazione pensate per assicurare massima sensibilità e durabilità in qualsiasi condizione atmosferica e su ogni tipo di terreno: costruzione Hybrid per offrire un’elevata resistenza all’usura; rivestimento in TPU studiato per garantire un tocco di palla morbido; superficie ruvida di qualità superiore per incrementare il grip; cuciture sigillate waterproof che riduce al minimo l’assorbimento dell’acqua; camera d’aria SR per un rimbalzo reattivo e prolungato mantenimento della pressione.

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