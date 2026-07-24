Sangiuliano, luce spenta

ROMA - Il Sangiuliano City rinuncia alla Serie D. Il club lombardo non ha presentato ricorso entro il termine perentorio delle ore 14 di ieri contro il primo parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.D. sulla domanda di iscrizione al campionato di Serie D 2026-27. La mancata impugnazione del provvedimento negativo comporta di fatto l’esclusione dalla massima serie dilettantistica nazionale e la perdita della categoria. La famiglia Luce, al vertice del Sangiuliano City, ha ritenuto di non presentare ricorso rinunciando alla Serie D. Possibile anche un avvicendamento ma è tutto in fieri come la categoria alla quale sarà iscritta la società lombarda.