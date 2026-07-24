Sangiuliano, luce spenta
ROMA - Il Sangiuliano City rinuncia alla Serie D. Il club lombardo non ha presentato ricorso entro il termine perentorio delle ore 14 di ieri contro il primo parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.D. sulla domanda di iscrizione al campionato di Serie D 2026-27. La mancata impugnazione del provvedimento negativo comporta di fatto l’esclusione dalla massima serie dilettantistica nazionale e la perdita della categoria. La famiglia Luce, al vertice del Sangiuliano City, ha ritenuto di non presentare ricorso rinunciando alla Serie D. Possibile anche un avvicendamento ma è tutto in fieri come la categoria alla quale sarà iscritta la società lombarda.
GRASSINA SPERA - In attesa di comunicazioni ufficiali, il Grassina (Eccellenza) spera nel ripescaggio in Serie D essendo la prima delle escluse dopo gli altri quattro ripescaggi in categoria che vedrebbero in pole position Lascaris, Fiorenzuola, Castellanzese e Derthona. Intanto l’Imolese non getta la spugna e battaglia con un ricorso in atto. Dunque, cinque ripescaggi per completare il format a 162 squadre.