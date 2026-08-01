Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 2 agosto 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Vigor Lamezia, presentati allenatore e diesse

Vargas: «Società e tifosi devono ritrovare unione». Ramondino: «Vogliamo giocarcela con turri. Anche con le favorite»
1 min

LAMEZIA TERME (ri.cr.liopress) - «Vogliamo giocarcela con tutti, anche contro le favorite», si presenta così il ds Ramondino che ha aggiunto: «Per la C bisogna strutturarsi bene, non bastano buoni giocatori e allenatori». Gli fa eco mister Vargas, alla Vigor Lamezia in Eccellenza 5 anni fa: «Riparto con entusiasmo, sarà una Vigor grintosa che vorrà giocare al calcio. Negli ultimi anni ci sono stati problemi interni all’ambiente, ma società e tifosi devono ritrovare l’unione necessaria alla squadra. Il passato non conta, non bisogna continuare a mettersi il bastone tra le ruote». Chiude il presidente Rettura: «Lamezia non è una città metropolitana: abbiamo avuto dei cambi interni con l’ingresso di nuovi soci e restiamo disponibili ad auspicabili altri ingressi. E anche a farci da parte, ma finora nessuna proposta».

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie D

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS