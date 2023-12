Superlega, Ceferin e Al Khelaifi al contrattacco: “Calcio non in vendita”

NYON (SVIZZERA) - "La Superlega? Lo abbiamo detto più volte e lo vogliamo ribadire: il calcio non è in vendita. Oggi abbiamo avuto l'ulteriore conferma che quello della Superlega è un progetto chiuso, e non aperto. Noi non proveremo a fermarli, non lo abbiamo mai fatto". Dopo il duro attacco della Superlega, arrivano anche le parole del presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, in conferenza stampa in remoto a poche ore dalla storica sentenza della Corte di Giustizia Europea. "Loro possono creare quello che vogliono, e io spero che inizino presto questa competizione con due club - prosegue Ceferin -. Spero che sappiano ciò che stanno facendo, ma non ne sono sicuro".