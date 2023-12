Superlega, Scaroni predica calma: "Troppo presto per esprimere opinioni"

"È troppo presto per esprimere delle opinioni" . È questo il commento del presidente del Milan Paolo Scaroni , intervenuto al Tg1 per parlare della sentenza della Corte Ue sulla Superlega . Mentre molti club si stanno schierando contro il progetto, tra cui la Roma , il numero uno rossonero predica calma su questa decisione.

Scaroni sulla Superlega e sul Decreto Crescita

“Ho letto un comunicato stampa di venti righe - le parole di Scaroni - che non è una base sufficiente per esprimere delle opinioni definitive. Abbiamo cominciato un processo per confrontarci con tutti gli organi, a cominciare dalla Lega. abbiamo avuto un consiglio d’amministrazione oggi pomeriggio, ma è troppo presto per esprimere delle opinioni. Decreto Crescita? Il sistema calcio italiano perde colpi. Non abbiamo mai nessuna agevolazione. Ne avevamo una, che era quella di beneficiare di campioni stranieri con un trattamento fiscale privilegiato e ci viene tolta. Mi auguro che il governo e il parlamento nei prossimi giorni pongano rimedio perché è un brutto colpo per la Serie A”.