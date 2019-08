Wesley, dalla trattativa con la Lazio alla firma con l'Aston Villa

ROMA - Sta imparando l’inglese, la prima intervista (trasmessa dai canali social dell’Aston Villa) l’ha rilasciata in portoghese. Ha preso una casa in affitto a Birmingham, ma fino all’inizio di maggio non pensava alla Premier League: si era promesso alla Lazio, aveva visitato di nascosto anche il centro sportivo e la foresteria di Formello in compagnia del suo agente Paulo Nehmy, ogni tanto seguiva davanti alla tv le partite della squadra di Inzaghi e il contratto sembrava una formalità, come la prospettiva di giocare con Immobile e Lucas Leiva. Ma il Bruges, dopo una trattativa durata un anno e diversi round, ha deciso di interrompere questo infinito girotondo con la Lazio e di cedere il brasiliano Wesley all’Aston Villa, tornato in Premier dopo tre stagioni in Championship (grazie allo spareggio vinto a Wembley contro il Derby County) e controllato adesso dall’americano Wes Edens e dall’egiziano Nassef Sawiris, pronti a rilevare il 55% delle quote dal cinese Tony Xia.

L’ACCORDO - Venticinque milioni di euro, sette in più rispetto a quelli offerti dalla Lazio: ecco il punto d’incontro tra il Bruges e l’Aston Villa, che è allenato da Dean Smith e che debutterà in campionato sabato a Londra sul campo del Tottenham (ore 18.30). Dalla tentazione della Serie A al biglietto aereo per Birmingham, dall’idea di scoprire presto lo stadio Olimpico al Villa Park, dove continuano a ricordare la mitica impresa firmata nel 1981 dal tecnico Tony Barton, in grado di conquistare a Rotterdam la Coppa dei Campioni in finale contro il Bayern Monaco con un gol del centravanti Peter White, basette lunghe, gomiti larghi, polsini di spugna con i colori dell’Aston Villa. White era il leader di una squadra che aveva già vinto nel 1980 la First Division sfruttando anche i dribbling di Gary Shaw e Tony Morley, la regia di Gordon Cowans, il pressing e i chilometri di Dennis Mortimer e Des Bremner.

IL FUTSAL - Il presente è Wesley, brasiliano di passaporto, ma di formazione europea. Infanzia faticosa, in salita: la perdita del papà (colpito da una grave malattia al cervello) quando aveva nove anni, a Juiz de Fora. Il primo lavoro in un’industria siderurgica a ordinare e a catalogare bulloni. ll calcio come passione, le partite a futsal, in attesa di cominciare a segnare nel vivaio dell’Itabuna. Ha ventidue anni, Wesley Moraes Ferreira da Silva, nato a Juiz de Fora, nello Stato di Minas Gerais, il 26 novembre del 1996, un metro e 91, due figli (Yan e Maria Eduarda): fisico e spalle da culturista, un mix di velocità e potenza, destro naturale.

LA SLOVACCHIA - Viene paragonato a Romelu Lukaku per la struttura muscolare e per l’altruismo, per la capacità di lavorare in funzione dei compagni, per la sua generosità, le sue sponde: scavare varchi è un’altra delle sue specialità. I provini con l’Atletico Madrid e il Nancy. La svolta, poi, in Slovacchia: sei gol con la maglia del Trencin, nel campionato 2015-16, quando il Bruges lo scopre e lo acquista in cambio di novecentomila euro. Plusvalenza da incorniciare, quella appena realizzata dal club nerazzurro: 130 partite, 38 gol (16 nella scorsa stagione, 13 in Jupiler Pro League, 2 in Champions e uno in Europa League e in Supercoppa). Tre titoli vinti, due in Belgio e uno in Slovacchia. Nell’Aston Villa, però, l’obiettivo è un altro: blindare la salvezza senza troppe ansie. L’Italia, ormai, è una porta chiusa. A Birmingham, il ragazzo di Juiz de Fora, ha dimenticato la Lazio.