Pablo Rosario diviso tra Serie A e Premier League

ROMA - Ha origini caraibiche, la sua famiglia è di Santo Domingo, ma Pablo Rosario è nato ad Amsterdam e parla l’olandese meglio dei suoi parenti. Il suo procuratore è Mino Raiola, che ha consigliato il mediano alla Lazio, al Napoli e al Milan. Un biglietto aereo per l’Italia può rientrare nel suo destino, in questi giorni oppure in estate, ma i dvd di Pablo Rosario girano anche tra le scrivanie dei dirigenti inglesi e la Premier League rimane un’altra soluzione accreditata. Potenza, generosità, resistenza, dinamismo, 23 anni, un metro e 88, tiro da fuori area: Rosario è un centrocampista che non si limita a catturare palloni e a proteggere la difesa.

LE CARATTERISTICHE - Ha ritmo, intensità, è forte nei tackle, si propone in fase di impostazione e di inserimento. Ha un contratto fino al 2023 e costa dieci milioni. Due gol e due assist in diciannove partite di campionato. E’ stato lanciato da Phillip Cocu, con il quale ha vinto l’Eredivisie nel 2018. E’ maturato con l’aiuto di Mark Van Bommel, esonerato alla metà di dicembre e sostituito da Ernest Faber. Il suo nome è entrato anche nei pensieri del ct Ronald Koeman, che lo ha fatto debuttare il 16 ottobre contro il Belgio (1-1).

LO STRAPPO - Ha tradito l’Ajax, ha lasciato la squadra Under 16, nonostante la stima del tecnico Orlando Trustfull. Nel 2014 ha scelto l’Almere City per provare il salto di qualità, sfruttando anche il sostegno dell’allenatore Maarten Stekelenburg. Ha stregato così gli osservatori del Psv Eindhoven, che lo hanno preso nel 2106 in cambio di 165.000 euro. Si è rivelato una brillante intuizioni, un affare, considerando la crescita esponenziale. Pablo Rosario ha cominciato ad allenarsi con la squadra Under 20, guidata da Dennis Haar, in attesa di debuttare in Eredivisie contro il Roda (2-0), il 27 agosto del 2017, con Cocu in panchina.

IL FUTURO - Maglia numero 18, è un mediano di nuova generazione, taglia e cuce il gioco. In Champions ha segnato il suo unico gol contro l’Inter di Spalletti, che il 3 ottobre del 2018 vinse comunque lo stesso a Eindhoven (1-2). In caso di emergenza si è adattato a giocare al centro della difesa e nel ruolo di terzino destro. In questa stagione si è distinto anche in Europa League: sei partite (quattro con la fascia di capitano) e un gol al Rosenborg. Il Psv è arrivato terzo ed è stato eliminato: un flop che è costato il posto a Van Bommel. Serie A o Premier League: Pablo Rosario deve sciogliere il nodo.