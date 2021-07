Sarabia, uno specialista del 4-3-3 per Sarri: dal Psg alla trattativa con la Lazio

Nel vocabolario di Unai Emery, l’unico allenatore ad aver vinto per quattro volte l’Europa League (tre con il Siviglia e una con il Villarreal), contano soprattutto due parole: metodo e costanza, ecco le password per dare forma al 4-3-3 o al 4-2-3-1, per entrare in sintonia con la sua mentalità. E nel ventaglio ideale dei suoi attaccanti esterni, in grado di coniugare equilibrio tattico e capacità di inserimento in area, ha sempre trovato posto Pablo Sarabia. Lo ha inseguito spesso durante la sua carriera, anche se le loro strade non si sono mai incrociate. Aveva spinto per portarlo al Siviglia e al Paris Saint Germain. Ma quando Sarabia era arrivato prima in Andalusia (dal Getafe) e poi in Francia, il tecnico aveva appena smontato le tende.