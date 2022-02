Jean Lucas e il nuovo Monaco, dove fare business è una regola

Il Monaco è una boutique di grande moda. E’ finita in fretta l’epoca in cui il presidente russo, Dmitrij Rybolovlev , amico di Roman Abramovich , pensava di trasformare questo club nel vicino di casa più fastidioso per il Paris Saint Germain dello sceicco. Ora cerca, scopre e costruisce talenti: l’ossessione non è quella di collezionare trofei, la politica aziendale è cambiata dopo il campionato di Ligue 1 vinto nel 2017 con Mbappé , il colombiano Falcao e il tecnico Leonardo Jardim . La logica del business supera l’ambizione sportiva: tutti hanno un prezzo, come dimostrano anche le cessioni più recenti di Bernardo Silva , Fabinho e Tielemans . Che hanno seguito la strada aperta dal fenomeno Mbappé, da Falcao e James Rodriguez . Adesso ha quattro giovani che valgono cento milioni: i difensori centrali Benoit Badiashile (2001) e Axel Disasi (1998), il terzino sinistro Caio Henrique (1997) e il regista Aurelien Tchouameni , ventidue anni, il più corteggiato in questo ruolo - nel panorama europeo - insieme con Ryan Gravenberch , classe 2002, olandese dell’ Ajax . Ma il Monaco può offrire anche altro sul mercato: dal mediano Youssouf Fofana (1999) all'attaccante esterno Sofiane Diop (2000), fino a Jean Lucas , la mezzala più completa del campionato francese.

SCUOLA FLAMENGO - E’ in corsa per entrare nella Seleçao del ct Tite: Jean Lucas è nato a Rio de Janeiro il 22 giugno del 1998, ha ventitré anni e dirige la musica a centrocampo con Tchouameni. Si scambiano il copione, uno costruisce e l’altro cerca il corridoio per inserirsi in area, uno pensa a garantire ordine al reparto e l’altro regala la scossa sulla trequarti. Valutazione: quindici milioni. Jean Lucas è cresciuto nel Flamengo, si è imposto nel Santos, è stato portato in Europa dall’Olympique Lione e nella scorsa estate - dopo il prestito al Brest - è stato ceduto al Monaco per dodici milioni, oltre al 15% della futura rivendita.

CONTRATTO FINO AL 2026 - Maglia numero undici, destro naturale, un metro e 82. Ha firmato un contratto fino al 2026. Era stato portato al Monaco da Niko Kovac, il tecnico croato sostituito il 3 gennaio dal belga Philippe Clement, ex Bruges, undici punti in sei partite di Ligue 1. Jean Lucas si è inserito subito nel Monaco. Mezzala, play classico, oppure trequartista, perché ha istinto e genialità, riesce a leggere in anticipo lo sviluppo del gioco. Diciannove presenze in campionato e un gol proprio contro l’Olympique Lione: 533 passaggi, 1.086 minuti in campo, 10 contrasti vinti. Decisivo anche in Coppa di Francia: a segno negli ottavi contro il Lens e in evidenza nei quarti di finale, con il Monaco che ha elinimato l’Amiens. E’ gestito dal manager Eduardo Uram, che rappresenta la Brazil Soccer con il fratello Alexandre. Piace in Premier e in Liga.