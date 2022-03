Leitsch, dalla Germania Under 21 al Bochum costruito a costo zero

Con i soldi dei diritti televisivi ottenuti per la promozione in Bundesliga, il Bochum non ha cercato qualche nome famoso sul mercato, ma ha deciso di potenziare le strutture del settore giovanile. Ha pensato al futuro: un marchio distintivo, una piccola lezione per un’industria del calcio abituata a ragionare sui debiti. In estate non ha speso un euro. Ha preso solo giocatori svincolati: dall’olandese Jürgen Locadia (ex Brighton) al tedesco Sebastian Polter, arrivato dal Fortuna Sittard e protagonista in passato nell’Union Berlino. Ha una rosa che vale quarantadue milioni, solo il Greuther Fürth ha un gruppo di valore inferiore (trenta). Eppure, dopo venticinque giornate, il Bochum di Thomas Reis - l’allenatore che ha riportato i biancazzurri in Bundesliga a distanza di undici anni - è quasi salvo. Undicesimo posto in classifica, trentadue punti, nove di vantaggio sull’Hertha Berlino di Kevin Boateng, che è terzultimo e oggi - se finisse così il campionato - farebbe lo spareggio con la terza (il St. Pauli) della Zweite Liga.