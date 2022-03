Swedberg, tanti applausi nell’Hammarby che ha come azionista Ibrahimovic

LA SUA FAMIGLIA - Swedberg è nato a Stoccolma il primo febbraio del 2004: un metro e 85, tecnica raffinata, destro naturale, dinamismo e tiro da fuori area, maglia numero 44. Fa parte della nazionale Under 20. Ha un contratto fino al 2004, è gestito dai manager della Nordic Sky. Ventisei partite, tre gol e due assist con l’Hammarby, allenato dallo spagnolo Martí Cifuentes, trentanove anni, alcuni dei quali trascorsi a studiare l’evoluzione di Pep Guardiola. Williot Swedberg, che i suoi compagni chiamano Willy, ha iniziato a giocare nel Sikla. Il papà e la mamma sono stati calciatori professionisti. Durante la sua infanzia ha vissuto per tre anni in Spagna, a Valencia. Ha scelto di portare sulla maglia dell’Hammarby il cognome di sua madre, Malin Swedberg, ex centrocampista della nazionale svedese e ora commentatrice televisiva per Eurosport e TV4. Il padre, invece, è Hans Eskilsson, ex attaccante lanciato dal Nörkrkoping: ha giocato più avanti nello Sporting Lisbona, nel Braga e nell’Hammarby.

IL TOTTENHAM SI MUOVE - Ha due modelli: Thomas Müller e Donny Van de Beek. Anche il Tottenham di Conte segue Swedberg, che nel 2020 era stato ceduto in prestito per un anno all’Ik Frej, club di terza divisione che ha la sua casa nella città di Täby. L’11 luglio del 2021, Swedberg ha esordito con l’Hammarby in campionato, nell’Allsvenskan, in occasione della vittoria per 5-1 contro il Degerfors. E’ entrato in campo al 79’ e dopo due minuti ha segnato. Ha deciso di restare ancora un po’ di tempo in Svezia, rifiutando qualche tempo fa le offerte di due società danesi: il Brøndby e il Midtjylland. Mentre due settimane fa, il 23 febbraio, è stato vicino alla Lokomotiv Mosca, che aveva quasi trovato l’accordo con l’Hammarby mettendo sul tavolo quattro milioni e mezzo, oltre al 20% della futura rivendita del centrocampista. La trattativa è stata interrotta dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

Tutte le schede dei campioni di domani sullo speciale TALENT SCOUT