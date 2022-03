Salisu, che storia: da Accra al Valladolid, da Ronaldo presidente alla Premier. E ora il richiamo del Napoli

In attesa di decidere il futuro di Tuanzebe , che è in prestito e a giugno potrebbe tornare al Manchester United , il Napoli continua a lavorare sul mercato della Premier League . L’obiettivo è un difensore giovane, di grande prospettiva, in grado di maturare dietro a Koulibaly e di diventare un altro patrimonio. Il cerchio si è stretto intorno al nome di Mohammed Salisu , ventidue anni, ghanese, mancino. Gioca nel Southampton , si muove sul centro-sinistra: rapido e potente, forte di testa, un metro e 91. Si è formato nel calcio europeo, ha lasciato Accra appena raggiunta la maggiore età. Ha iniziato nel Valladolid , in Spagna : il suo presidente era l’ex interista Ronaldo . Poi, nell’estate del 2020, il Southampton lo ha portato in Premier spendendo dodici milioni.

Il contratto e il manager

In questa stagione si è distinto e ha trovato spazio due volte anche nella Top 11 del campionato inglese. Venticinque presenze, solo contro il Tottenham - il 28 dicembre - è entrato dalla panchina. Il tecnico austriaco Ralph Hasenhüttl, che ha scommesso sulla sua scalata, ha capito che Salisu potrebbe andare via in estate. Il ghanese ha il contratto che scade nel 2024. La trattativa per il rinnovo è congelata: il suo procuratore - lo spagnolo Juan Manuel Mata Rodriguez - ha ricevuto diverse telefonate dalle big. Si è informato anche il Chelsea, che si prepara a perdere il danese Andreas Christensen, pronto a svincolarsi il 30 giugno e a legarsi al nuovo Barcellona di Xavi.

L'altro obiettivo del Napoli

Salisu, nel Southampton, gioca accanto al polacco Jan Bednarek, venticinque anni, altro nome presente nella lista del Napoli. Si completano, hanno trovato una buona intesa. In caso di emergenza, Salisu può essere schierato anche nel ruolo di terzino sinistro. Una favola sportiva cominciata ad Accra, nell’African Talent Football Academy, ma il suo primo club è stato il Kusasi, che porta il nome della città in cui il difensore è nato il 17 aprile del 1999. Quarantadue partite con la maglia dei Saints e un gol in Coppa di Lega contro lo Sheffield United. Salisu ha altri tre mesi per convincere il Napoli e il Chelsea.