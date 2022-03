Janelt, il maratoneta del Brentford: lui copre, Eriksen inventa

”Our deal of the century”, il nostro affare del secolo: l’arrivo di Eriksen al Brentford è stato definito così dai dirigenti. E’ come se la squadra avesse trovato l’orientamento, il navigatore satellitare che mancava. Due partite da titolare per Christian e sei punti: il club biancorosso si sta avvicinando alla salvezza, dopo aver riconquistato un posto in Premier League nella scorsa estate a distanza di settantaquattro anni, quando il campionato inglese si chiamava First Division e i diritti televisivi non esistevano neppure nella fantasia. Il Brentford ha otto punti di vantaggio sul Burnley e sul Watford , che occupano il terzultimo posto. E’ una colonia di danesi. Sono sette: da Eriksen a Nörgaard , da Jensen a Sörensen , da Zanka a Rasmussen , fino a Lössl . E anche l’allenatore, Thomas Frank , arriva da Copenaghen . Conosce Eriksen dai tempi dell’ Ajax : lo ha visto crescere, ad Amsterdam , nella squadra Under 16. Frank ha rappresentato un gancio importante per convincere Christian a ricominciare la carriera con le “ Bees ”, dopo il dramma sfiorato il 12 giugno a causa dell’arresto cardiaco durante Danimarca-Finlandia al Parken Stadion .

Il primo assist

Eriksen ha firmato sabato scorso il primo assist della sua nuova avventura: ha aperto la strada per la doppietta del centravanti Ivan Toney, undici gol in Premier, contro il Burnley (2-0). E’ tornato in campo grazie a un defibrillatore sottocutaneo, come Daley Blind, difensore dell’Ajax e dell’Olanda. Ieri ha ricevuto la convocazione in nazionale: la prima volta dopo la paura del 12 giugno. Il ct Kasper Hjulmand lo ha chiamato per le due amichevoli in programma il 26 ad Amsterdam con l’Olanda e il 29 a Copenaghen con la Serbia. Eriksen è passato dal 3-5-2 di Conte nell’Inter al 3-5-2 di Frank. E ha trovato subito due mediani perfetti per consentirgli di giocare senza troppi vincoli tattici.

I due mediani

Trequartista o seconda punta: Eriksen ha carta bianca, grazie al lavoro di Nörgaard e di un ragazzo tedesco, Vitaly Janelt, ventitré anni, diventato uno dei centrocampisti difensivi più interessanti di quest’ultima stagione. Pressing, dinamismo, generosità, tackle. Ventitré presenze e due gol. Ha fatto parte anche della Germania Under 21. E’ mancino, è nato ad Amburgo il 10 maggio del 1998, è alto un metro e 84. Ha un contratto fino al 2024. Il suo cartellino viene valutato dieci milioni. Ha iniziato a giocare nel Bargfeld e nell’Hagen, poi è passato all’Amburgo, al Lipsia e al Bochum. Il Brentford lo ha preso nell’estate del 2020 per seicentomila euro. Janelt è stato subito uno dei protagonisti della promozione: tre gol e tre assist in quarantuno partite. Ora è il bodyguard di Eriksen.