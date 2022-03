Estupiñán e un Villarreal costato il prezzo di Vlahovic

Quanto sono costati i quindici giocatori del Villarreal che hanno eliminato la Juve? Settantacinque milioni, il prezzo di Dusan Vlahovic. E’ la silenziosa provocazione di Unai Emery, che ha fermato il viaggio in Champions della squadra di Allegri, imbattuta in campionato da quindici partite - dal 27 novembre - e celebrata per le sue vittorie di corto muso. Una città di cinquantamila abitanti, Vila-Real, è la grande storia in controtendenza della Coppa dei Campioni: la risposta a chi pensa che la bellezza del calcio possa diventare una SuperLega solo per i club più ricchi.

Villarreal, lo slogan di Emery I soldi contano, ma non sempre fanno la differenza. Proprio come nel Villarreal, che l’anno scorso ha vinto l’Europa League, quarto successo in questo torneo per Emery, dopo la tripletta sulla panchina del Siviglia. Il 3-0 alla Juve è una medaglia. Le parate di Rulli, il carisma di Albiol, la crescita di Pau Torres (il migliore difensore della Liga), la rinascita di Aurier, le geometrie di Parejo (sottovalutato da tanti, ma sempre nella lista dei convocati del ct Luis Enrique), i dribbling e la velocità di Yeremi Pino, i tempi di inserimento di Trigueros, lo spirito di sacrificio di Capoue, che giocava nel Watford di Mazzarri. E poi la fantasia di Lo Celso, arrivato in prestito dal Tottenham, e i gol di Danjuma e Gerard Moreno.